«Это территория Российской Федерации»: в Кремле выразили несогласие с заявлением премьера Японии по Курилам

В Москве не могут согласиться с высказыванием нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет Токио якобы распространяется на Южные Курилы, поскольку это территория Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В российским парламенте напомнили Токио, что вопрос принадлежности островов Курильской гряды давно закрыт, что документально подтверждено соглашениями, заключёнными по итогам Второй мировой войны.

В Москве не согласны со словами нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что суверенитет этой страны якобы распространяется на Южные Курилы, входящие в состав РФ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Не согласны с такими заявлениями. Это территория Российской Федерации», — сказал Песков.

По его словам, в Москве готовы к диалогу с Токио по всем имеющимся вопросам.

«Россия неоднократно на самых различных уровнях подтверждала политическую волю, в том числе и президент Путин подтверждал политическую волю продолжать диалог с Японией с тем, чтобы находить развязки по тем острым вопросам, которые сохраняются на нашей повестке дня», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее Фумио Кисида в ходе дебатов в нижней палате парламента заявил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Японии. По его мнению, действующие власти должны решить этот вопрос, «не оставляя его следующим поколениям»: «Правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, разрешив проблему принадлежности этих островов».

Отметим, что официальные лица Японии не впервые в этом году высказываются на тему принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые входят в состав РФ. Так, в июле японский МИД выразил протест в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на курильский остров Итуруп. В сентябре Токио сделало представление Москве из-за намерения ввести особый налоговый режим на Курилах, поскольку это противоречит позиции японской стороны по этим территориям.

При этом в России неоднократно указывали на неоспоримость суверенитета РФ над островами Курильской гряды. Эта позиция подкреплена документально, в частности, права российской стороны на острова были закреплены в Ялтинском соглашении 1945 года. К тому же Япония, подписав в сентябре 1945 года Акт о безоговорочной капитуляции, приняла условия Потсдамской декларации, которая подразумевала передачу Курил Советскому Союзу. Вдобавок, СССР и Япония так и не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны.

В то же время Токио настаивает на своём праве на острова Курильской гряды, опираясь на условия Симодского трактата 1855 года. В МИД РФ поясняли, что данный документ не имеет какого-либо отношения к текущему статусу Курил, поскольку их принадлежность России «базируется на общепризнанных итогах Второй мировой войны и незыблемой послевоенной международно-правовой основе, включая Устав ООН».

«На Курилах выступают за развитие дружбы и добрососедских отношений с Японией»

Южные Курилы — суверенная территория Российской Федерации, которая хорошо защищена и не может быть возвращена Японии. Такое мнение в беседе с RT высказал член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. По его словам, некоторые политики «не хотят мириться с реальностью», несмотря на принятые очень давно решения.

«Решение по территориям было принято по окончании Второй мировой войны. Все были согласны... Япония заинтересована в мирном договоре и урегулировании отношений с Россией не меньше, чем Россия. Даже в гораздо большей степени», — добавил Цеков.

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что подобное заявление со стороны главы японского правительства может «осложнить его последующие переговоры с нашими руководителями». Он также напомнил, что в обновлённой Конституции РФ не предусмотрено отчуждение российских территорий в пользу других стран.

«Скорее всего, это показательное выступление, чтобы продемонстрировать нерушимость той теории, которой японцы придерживаются многие годы. Для нас этот вопрос был закрыт ещё в 1945 году. Мы неоднократно им говорили, что готовы заключать мирный договор без какого-либо обсуждения территориальных претензий», — цитирует его ТАСС.

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В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек охарактеризовал заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды как своеобразный ритуал по обозначению темы, имеющей значение для Токио на протяжении долгих лет.

«Все премьер-министры послевоенной Японии после вступления в должность произносят эту фразу, как присягу. Это некий ритуал, обозначающий политическую зрелость и готовность работать на благо страны. А учитывая, что Япония — страна, уважающая традиции, то не вижу ничего нового в этих заявлениях. Именно эта японская традиция нам, конечно, не по душе, но что поделать, если страна к этому привыкла, а у каждого премьера эта фраза, как говорится, от зубов отскакивает», — пояснил собеседник RT.

Как заявил мэр Курильского района (Итуруп) Вадим Рокотов, к подобным высказываниям официальных лиц Японии в регионе уже привыкли. Он также отметил готовность местных жителей принять гостей из Японии, но на условиях их согласия с главенством законодательства РФ.

«Мы за развитие дружбы и добрососедских отношений между нашими странами. Мы готовим к сдаче две шикарные школы, открываем бассейны, кинотеатры, асфальтируем дороги. По-моему, всё это ясно даёт понять, что это наши территории», — цитирует его РИА Новости.