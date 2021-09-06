«Попытки преодолеть фантомные боли»: почему Япония не готова поддержать новые инициативы России по развитию Курил

Япония сделала представление России из-за намерения ввести особый налоговый режим на Курилах, поскольку он противоречит позиции Токио по этим территориям, сообщил генсек японского кабмина Кацунобу Като. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что РФ создаст «беспрецедентный набор льгот и стимулов» на Курильских островах за счёт освобождения от уплаты ряда налогов на 10 лет. Аналитики считают заявление Токио попыткой вмешаться во внутренние дела РФ. По их мнению, позиция Японии не конструктивна — развитие Курил выгодно не только России, но и японской стороне.

Япония сделала представление России из-за планов ввести особый налоговый режим на Курилах, поскольку он якобы противоречит позиции Токио по этим территориям. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

«Это противоречит позиции нашей страны по четырём северным островам (российские южные Курильские острова. — RT), а также сути обсуждений совместной японо-российской экономической деятельности, которая велась до настоящего времени на основе договорённостей на высшем уровне. Мы считаем прискорбными подобные заявления. 3 сентября мы сделали представление российской стороне, отметив, что этот режим идёт вразрез (с позицией Токио. — RT). Также мы отметили, что совместная экономическая деятельность должна осуществляться без ущемления нашей юридической позиции», — приводит его слова ТАСС.

При этом Като обратил внимание на то, что японская сторона по-прежнему готова обсуждать с Москвой совместную хозяйственную деятельность на южной части Курильских островов при условии, что это не будет противоречить юридической позиции Токио.

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Ранее, 3 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что условия ведения бизнеса на Курилах должны стать «лучшими во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе». По его словам, РФ создаст «беспрецедентный набор льгот и стимулов» на Курильских островах за счёт освобождения от уплаты налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов на 10 лет.

«Подчеркну, речь идёт о компаниях, которые не просто регистрируются на Курилах, а реально работают на островах, строят здания, предприятия, нанимают сотрудников. Для таких компаний будут установлены и пониженные страховые взносы в размере 7,6% также на 10 лет», — сообщил российский лидер во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

Кроме того, на всей территории Курильских островов будет действовать режим свободной таможенной зоны, отметил Путин. Президент России пояснил, что «ввозить товары, оборудование и вывозить готовую продукцию будет проще и удобнее».

«В рамках этой зоны также не будет взиматься НДС, пока товар не покинет территорию Курил, — сказал Путин. — При этом, подчеркну, налоговыми, таможенными и административными преимуществами смогут воспользоваться не только отечественные компании, но и иностранные инвесторы, включая, конечно, наших соседей, в том числе японских партнёров, о чём мы, собственно говоря, с ними и раньше говорили в смысле создания условий для развития экономики этих островов и нашего сотрудничества на этих территориях».

Путин также выразил надежду, что преференциальный режим на Курилах «принесёт весомые результаты для развития островов, для запуска перспективных проектов, прежде всего в таких областях, как туризм, марикультура, рыбопереработка».

Президент России Владимир Путин

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Для России и, конечно, для наших граждан, живущих на Дальнем Востоке, важно, чтобы здесь появлялись новые центры экономического роста с большим экспортным потенциалом. Всё это дополнительные рабочие места, повышение доходов людей, развитие малого и среднего бизнеса», — подчеркнул российский лидер.

Не первый демарш

Стоит отметить, что Токио далеко не первый раз заявляет о своём недовольстве действиями России, связанными с Курилами.

Так, в июле МИД Японии озвучил протест по поводу визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на курильский остров Итуруп. Об этом сообщало российское посольство в Токио.

«В ответ посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны», — говорилось в сообщении дипломатического ведомства РФ, опубликованного на его странице в Facebook.

Ранее, в феврале, в Японии прошёл общенациональный съезд, посвящённый теме «возвращения» островов Курильской гряды Шикотан, Итуруп, Кунашир и архипелага Хабомаи. Участники этого мероприятия выразили «крайнее сожаление», что земли якобы «в течение 75 лет продолжают оставаться захваченными без юридических оснований».

Стоит отметить, что этот съезд уже несколько десятилетий проходит в Японии при участии премьер-министра страны, главы МИД и других членов правительства в день, когда был подписан Симодский трактат с Россией в 1855 году. Документ предполагал, что ряд островов Курильской гряды отходит Токио в обмен на подписание торгового соглашения. Однако впоследствии госграница в районе Курильских островов и Сахалина менялась ещё три раза.

Как заявляли ранее в российском МИД, «принадлежность южных Курильских островов Российской Федерации базируется на общепризнанных итогах Второй мировой войны и незыблемой послевоенной международно-правовой основе, включая Устав ООН».

«К Симодскому трактату, не умаляя историческое значение этого документа, данный вопрос не имеет отношения», — говорилось в комментарии Министерства иностранных дел России.

Берег острова Шикотан

РИА Новости

© Андрей Зима

6 сентября директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что признание Японией итогов Второй мировой войны «послужило бы самой прочной основой для вывода и развития двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать развязки по всем, в том числе и по самым чувствительным вопросам».

«Попытка вмешаться»

Как отметил врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, позиция Японии относительно Курильских островов и того, как Россия намерена их развивать, не конструктивна.

«Заявления генсека японского кабмина — попытка вмешаться во внутреннюю российскую экономическую политику, что кажется несколько диким. Москва выдвигает конкретный план действий, связанный с развитием специальной экономической зоны на Курилах, которая теоретически для Японии была бы не менее выгодна, чем для РФ. Но пока Токио отвергает любые попытки России перевести диалог в конструктивную форму», — заявил эксперт в беседе с RT.

Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов назвал ожидаемым повторение Токио своей позиции относительно Курильских островов после заявление президента России о льготах для этих российских территорий.

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«Несмотря на то, что условия, которые предлагает Москва по развитию Курил, крайне привлекательны, в том числе и для японского бизнеса, Токио в очередной раз решил продублировать свою позицию относительно принадлежности островов Курильской гряды», — сказал он в разговоре с RT.

По словам Маслова, «бурная реакция» японской стороны на инициативы России по развитию Курил «только обостряет обстановку».

«Если Япония так реагирует на российские предложения, это говорит о том, что она не хочет продолжать конструктивный диалог и скатывается к безосновательным обвинениям. К сожалению, это также показывает, что Токио в ближайшее время не откажется от своих территориальных претензий, которые ничем не подкреплены, кроме амбиций», — сказал аналитик.

По мнению Маслова, так называемое «возвращение» островов Курильской гряды стало в Японии не без усилий политического истеблишмента своего рода национальной идеей.

«Любой политик, который приходит в японский кабинет министров, строит вокруг этого свои стратегии и доктрины. Это некие попытки преодолеть фантомные боли из-за поражения во Второй мировой войне, что, по мнению Токио, важно для сплочения нации. Не стоит забывать, что Япония находится в непростой экономической ситуации, и посредством заявлений о Курилах Токио хочет в том числе сместить акцент с этих трудностей», — пояснил эксперт.

Государственные флаги России и Японии

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

При этом, как напомнил Маслов, Москва неоднократно заявляла, что вся территория Курил является российской в соответствии с итогами Второй мировой войны.

«И Россия имеет полное право на своей территории реализовывать любые экономические инициативы без оглядки на японских коллег. Токио же стоило бы сконцентрироваться на том, что такого рода нововведения станут выгодны в том числе и для японцев, которые захотят связать свой бизнес с российскими Курилами, где крайне развито рыболовство и рыбопереработка, есть целый ряд природных ископаемых», — сказал аналитик.

Аналогичной позиции придерживается и Панов. По его словам, Курилы — это сугубо российская территория.

«Россия вправе там заниматься любой деятельностью, включая экономическо-хозяйственную. Москва может устанавливать на островах Курильской гряды любые экономические нормы, тем более призванные развивать регион и делать его более перспективным для бизнеса», — заключил эксперт.