В посольстве России сообщили о протесте Японии по визиту Мишустина на Итуруп
- РИА Новости
Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
Отмечается, что «в ответ посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны».
Ранее сообщалось, что власти Японии выразят протест в адрес России из-за посещения Мишустиным Итурупа.
Президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток также уделить внимание ситуации на Курильских островах.