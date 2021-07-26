В посольстве России сообщили о протесте Японии по визиту Мишустина на Итуруп

В посольстве России в Токио сообщили, что МИД Японии «озвучил «протест» японской стороны по поводу поездки председателя правительства Российской Федерации (Михаила Мишустина. — RT) на остров Итуруп».

Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Отмечается, что «в ответ посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что данный протест является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов, которые перешли к нашей стране на законных основаниях по итогам Второй мировой войны».

Ранее сообщалось, что власти Японии выразят протест в адрес России из-за посещения Мишустиным Итурупа.

Президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток также уделить внимание ситуации на Курильских островах.