«Заранее возложить вину на других»: в США предупредили об угрозах из-за внедрения 5G

В американском Национальном демократическом институте* проанализировали возможные последствия распространения технологий 5G для демократических процессов и прав человека. В докладе, с которым ознакомился RT, утверждается, что 5G может расширить возможности авторитарных стран осуществлять слежку и влиять на информационное пространство. В качестве примера в NDI приводят Россию, которая якобы уже ведёт наблюдение в разных странах мира, «запугивая гражданское общество и интернет-провайдеров». При этом страны Запада не упоминаются в таком контексте и представлены как «защитники демократии». По мнению опрошенных RT экспертов, заявления NDI могут свидетельствовать о наличии американских пунктов слежки по всему миру и попытках заранее переложить вину на другие страны. Кроме того, таким образом в США пытаются оказать давление на Китай на рынке оборудования для 5G.

Национальный демократический институт США (NDI)* опубликовал доклад о возможных последствиях внедрения технологии 5G для развивающихся демократий и прав человека.

Как утверждают в организации, которую поддерживает американское правительство, ранее этой теме уделялось мало внимания, хотя влияние прорывных технологий в демократических странах уже оказалось значительным.

Так, по словам авторов доклада, системы 4G открыли новый этап, на котором эта технология стала инструментом не только для мобилизации общества и информирования, но и для распространения дезинформации, слежки, цензуры и эксплуатации со стороны «антидемократических сил». Разработки нового поколения, в свою очередь, могут расширить эти возможности.

«При внедрении любой технологии на платформе 5G предполагается увеличить масштаб и охват её демократизирующей способности влиять на информационное пространство, гражданское участие и права человека. Однако нелиберальные субъекты используют те же инструменты, чтобы заглушить и ограничить это пространство, а также права человека в развивающихся демократиях», — говорится в публикации NDI.

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Преимущества 5G могут быть также использованы для усиления авторитарного режима и широкомасштабного нарушения прав человека, утверждают авторы.

По их мнению, в последние годы мир стал свидетелем «цифровых репрессий» со стороны авторитарных государств. Речь идёт о таких явлениях, как кибератаки, социальное манипулирование, отключение интернета и так далее.

Американские аналитики считают, что инфраструктура 5G, контролируемая правительством, может привести к нарушениям на выборах, ограничить свободу слова. В избирательные процессы могут вмешаться хакеры, так как используемые для голосования устройства будут также подключены к 5G.

Кроме того, есть вероятность, что инструменты наблюдения с использованием новых технологий приведут к массовой дискриминации, а ещё большее распространение дезинформации подорвёт доверие людей к госучреждениям и СМИ.

Однако, как пояснил в беседе с RT специалист по кибербезопасности Андрей Масалович, перечисленные вызовы не связаны напрямую с 5G. Дело в том, что они существуют уже сейчас в рамках 4G. По его словам, новые технологии созданы для других задач — общения между автономными электронными устройствами, а для демократических процессов этот инструмент сам по себе опасности не несёт.

«Никаких принципиально новых возможностей для распространения информации или дезинформации, «подрыва демократии» я не вижу. Всё то, что в 4G помогало или мешало, будет также реализовано в 5G. Эти системы отличаются совершенно новым набором функций, который ни к информационной войне, ни к человеку отношения не имеет», — сказал он.

Российский пример

В материале NDI также описывается, как разные страны влияют на цифровой ландшафт в мире. Внимание авторов привлекла в том числе Россия.

По словам авторов, Москва уже использует «традиционные методы наблюдения, действуя посредством запугивания и вмешательства». Российские власти якобы развернули свои инструменты слежки «от Белоруссии, Азербайджана и Украины до Непала, Алжира и Мексики».

«Наблюдение со стороны российских властей опирается на специальную модель, использующую правовые, технические и административные средства для контроля информации и запугивания гражданского общества, а также интернет-провайдеров и поставщиков телекоммуникационных услуг», — уверяют в организации.

Стоит отметить, что в докладе не представлено никаких фактических доказательств или ссылок на официальные документы по этой теме. Единственный упомянутый авторами источник — доклад аналитического центра Brookings.

Между тем в NDI подчеркнули, что в сфере 5G Россия сотрудничает с китайской телекоммуникационной компанией Huawei.

Напомним, что на Западе Huawei обвиняют в «шпионаже» и ограничивают сотрудничество с компанией.

Примечательно, что Соединённые Штаты и европейские государства представлены в докладе как «защитники демократии», выступающие за разработку безопасной инфраструктуры 5G.

Так, в 2019 году США запретили поставки оборудования Huawei из-за соображений безопасности и заставили другие страны сделать то же самое, сообщается в публикации. Примеру Штатов последовали Япония, Австралия, Новая Зеландия, Швеция, Польша, Великобритания и Чехия.

Huawei

globallookpress.com

© Tpg / Keystone Press Agency

В NDI также назвали «важным шагом» решение администрации президента США Джо Байдена выделить $100 млрд на развитие широкополосной сети.

«Новая администрация президента Байдена может сыграть ключевую роль для придания подходу США комплексного характера, а также для того, чтобы уделять приоритетное внимание защите демократии и прав человека», — добавили в организации.

Европейские страны также стремятся стать лидерами в установлении международных стандартов использования 5G, считают авторы. Евросоюз, в частности, «подаёт пример по внедрению комплексной политики в области надзора и регулирования».

«Возложить вину заранее»

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, выдвинутые в адрес России обвинения могут свидетельствовать о наличии пунктов наблюдения по всему миру у самих же США.

«Для американской стороны закономерно выдвигать обвинения в адрес других стран, прежде всего России, в тех местах, где к ним самим можно было бы предъявить претензии. Может оказаться, что Вашингтон уже активно разворачивает пункты слежки по всему миру и, чтобы упредить жалобы, заранее пытается возложить вину на других», — рассказал он RT.

Оленченко заметил, что формулировка «защита демократии» часто присутствует в документах и заявлениях Соединённых Штатов, однако никто не наделял Вашингтон такими полномочиями. Другие страны в равной мере заинтересованы в демократическом устройстве, но с учётом своих интересов, а не исключительно американских.

Отметим, что в мае в прессе появилась информация о том, что Агентство национальной безопасности (АНБ) США вело слежку за рядом европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента Франк-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц ФРГ, Швеции, Франции и Норвегии.

Как выяснилось, АНБ использовало секретную станцию прослушивания, расположенную недалеко от Копенгагена. С её помощью агенты получали доступ к звонкам и смс-сообщениям.

Кроме того, в 2013 году стало известно, что спецслужбы США взламывали почтовые и телефонные сети, прослушивали граждан, включая высших должностных лиц. Осуществлять слежку им помогали крупнейшие американские интернет-компании. Данные об этом раскрыл бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден.

Эдвард Сноуден

© REUTERS / Fabrizio Bensch

Борьба с конкурентами

В докладе NDI также говорится о «влиянии» Китая. Так, авторы утверждают, что Пекин стремится реализовать свою модель контроля над интернетом.

«Китай продвигает своё видение «киберсуверенитета», чтобы оправдать цензуру и другие репрессивные практики в цифровой сфере, противоречащие демократическим ценностям открытого интернета, а теперь он хочет использовать международные органы по стандартизации для дальнейшего укрепления своей модели контроля над интернетом», — поясняется в материале.

С 2017 по 2019 год компании, имеющие связи с Китаем, подавали заявки в Международный союз электросвязи на установление стандартов в сфере наблюдения, а также выступили с предложениями по поводу стандартов 6G. США и другие страны сильно отстают, пишут аналитики.

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Таким образом китайские компании получают преимущество в создании приложений на базе сетей 5G, которые используют их оборудование. Это также обеспечивает им более широкий доступ к потоку данных.

Политика Китая, которую в докладе называют «цифровым авторитаризмом», становится всё более привлекательной для других стран и в случае распространения может «угрожать» активистам и журналистам, работающим над созданием «демократического общества», заключили в NDI.

Отношение Вашингтона к китайским компаниям — пример недобросовестной конкуренции, считает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. Заявляя об «угрозах» со стороны КНР, Штаты пытаются укрепить свои позиции на рынке.

«США стремятся вытеснить продукцию Китая, который до этого занимал лидирующие позиции в разработке оборудования для 5G. Для этого они ввели санкции против Huawei и оказывают давление на другие страны», — сказал он.

Владимир Оленченко, в свою очередь, добавил, что продукция китайских компаний более эффективна и стоит дешевле. В связи с этим США приходится использовать политические методы, принуждая своих союзников отказаться от неё.

«Американцы решают несколько задач. Коммерческая — обеспечить себе доходы от развёртывания сетей 5G, упредить возможных конкурентов. Политическая — создать сеть для тотальной слежки, прежде всего за своими союзниками, потому что американцы боятся, что партнёры перейдут к самостоятельному мышлению и не будут доставать для США своими руками каштаны из огня», — подытожил Оленченко.

* Национальный демократический институт международных отношений (National Democratic Institute for International Affairs, NDI) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 10.03.2016.