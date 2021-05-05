В ЕП обвинили Китай в «шпионаже» посредством 5G-сетей Huawei

Европарламентарий от Германии Маркус Бухайт заявил, что некоторые страны — члены ЕС ограничивают сотрудничество с компанией Huawei в сфере развития 5G-сетей, чтобы не допустить «китайского шпионажа». При этом в обращении к Еврокомиссии, с которым ознакомился RT, депутат констатирует, что в Европе нет единого подхода к работе с фирмой.

По его словам, в то время как некоторые страны ЕС «не беспокоятся по поводу Huawei», другие не дают компании конкурировать с соперниками на этом рынке, чтобы «помешать китайскому шпионажу».

На этом фоне парламентарий обратился к Европейской комиссии с рядом вопросов.

«Если определённые государства-члены продолжают настаивать на использовании технологий Huawei, как тогда Еврокомиссии планировать будущее взаимодействие в области безопасности, а именно обмен данными, со странами, которые отказываются работать с Huawei?» — поинтересовался парламентарий.

Кроме того, он спросил, как ЕК намерена защитить от возможных санкций Пекина те государства ЕС, которые отказываются от технологий Huawei, а также как там планируют поддержать высокотехнологичные европейские предприятия в связи с расширением применения сетей пятого поколения.

Ранее депутат Европейского парламента от Испании Херманн Терч выразил обеспокоенность тем, что Китай якобы прибегает к использованию «тоталитарных методов» в отношении европейского бизнеса.