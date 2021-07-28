«Озвучивает свои желания, а не реальное положение дел»: в Москве отреагировали на слова Байдена о проблемах экономики РФ

Заявление президента США Джо Байдена относительно проблем экономики России не совпадают с действительностью, отметили в Госдуме. Ранее глава Белого дома сказал, что у РФ есть только ядерное оружие и нефть. В нижней палате парламента России американскому лидеру напомнили о развитии промышленности и сельского хозяйства страны. Байден также обвинил Москву во «вмешательстве» в американские промежуточные выборы 2022 года. Между тем в Совфеде подчеркнули, что Вашингтон вновь не предоставил никаких доказательств.

Россия уже начала «вмешиваться» в промежуточные выборы 2022 года в Соединённых Штатах Америки. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки.

«Судя по сегодняшней разведывательной сводке, подготовленной для меня всеми вами, понятно, какие действия Россия уже предпринимает в отношении выборов 2022 года и дезинформации. Это действительно нарушение нашего суверенитета», — сказал Байден.

Как заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков, в США уже давно придерживаются позиции, согласно которой Россия якобы непременно вмешивается в американские выборы.

«Никаких доказательств «вмешательства» они опять не представят, всё это голословно... Реального вмешательства в выборы США с нашей стороны стопроцентно нет», — пояснил сенатор.

Напомним, выборы в конгресс США (сенат и палату представителей) намечены на 8 ноября 2022 года. На данный момент в палате представителей большинство у Демократической партии, тогда как в сенате демократов и республиканцев поровну.

Тема якобы имеющего места «российского вмешательства» в американские выборы вышла на первый план после президентских выборов 2016 года, когда победу одержал республиканец Дональд Трамп. Тогда его оппонентом была Хиллари Клинтон. Также звучали обвинения в том, что Трамп якобы находился в сговоре с Кремлём, который помогал ему в ходе избирательной кампании.

В 2019 году офис спецпрокурора Роберта Мюллера подвёл итоги соответствующего расследования, признав отсутствие каких-либо связей между командой Трампа и российскими властями. При этом, по мнению американской разведки, Россия якобы вмешивалась в кампанию через социальные сети и посредством компрометации Демократической партии.

Reuters

© Caitlin Ochs

В Кремле, комментируя этот доклад, указывали на отсутствие аргументированных доказательств. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, документ стал пустой тратой денег американских налогоплательщиков.

«Мы по-прежнему не принимаем подобных обвинений. С самого начала мы говорили, что чем бы ни занимались следователи, они не найдут аргументов (в пользу. — RT) вмешательства, и президент Путин, в частности, говорил об этом, ибо такого вмешательства не было. Собственно, публикация лишний раз это подтверждает», — говорил он.

Американские власти заявляли об иностранном вмешательстве, в том числе со стороны России, в промежуточные выборы 2018 года и президентскую кампанию 2020 года, но эти утверждения также не были подкреплены доказательной базой.

Отношение Байдена к России

Помимо этого, глава Белого дома в негативном ключе высказался о России и президенте Владимире Путине.

«Когда я встречался с господином Путиным, (то понял, что. — RT) у него настоящая проблема — он руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие, нефтяные скважины и больше ничего. Больше ничего. Их экономика — это что? Она сейчас восьмая по величине в мире? Он понимает, что находится в по-настоящему трудном положении, и это, на мой взгляд, делает его ещё более опасным», — сказал Байден.

Вдобавок американский лидер, выступая перед сотрудниками американской разведки, с иронией назвал Владимира Путина «своим очень близким другом», засмеявшись после этой фразы.

«Он знает, что вы лучше, чем его команда, и это его адски беспокоит», — добавил он.

По итогам встречи в Женеве 16 июня российский лидер сообщил о достигнутой договорённости по возвращению послов в Москву и Вашингтон. Кроме того, президенты России и США условились начать консультации по проблемам стратегической стабильности на межведомственном уровне, а также обсудили вопросы кибербезопасности. 9 июля главы государств провели телефонный разговор, длившийся около часа. Джо Байден указывал, что беседа «прошла хорошо» и он «настроен оптимистично».

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Вместе с тем, выступая перед сотрудниками аппарата директора Национальной разведки, американский лидер заметил, что, несмотря на соперничество с Россией и КНР, Соединённые Штаты должны выстраивать сотрудничество с этими государствами.

«Как вы знаете, в то же время мы должны сотрудничать с такими странами, как Китай и Россия, которые выступают нашими соперниками — и, возможно, в будущем соперничество это будет не на жизнь, а на смерть — в контексте противостояния экзистенциальным угрозам, например, изменению климата. В некоторых сферах наши интересы совпадают. Но мы не можем успокаивать себя мыслью, что этого достаточно и что нам не нужно внимательно следить за конечной целью другой команды. Однако есть вопросы, по которым мы должны сотрудничать», — пояснил он.

По словам члена комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергея Цекова, заявление Байдена относительно России расходится с действительностью.

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«Поддерживать на высоком уровне ядерное вооружение может только страна с огромным интеллектуальным и производственным потенциалом. Он забыл про наше сельское хозяйство — оно у нас успешно развивается. У нас развиваются многие другие предприятия. Да, мы обладаем большими запасами энергоресурсов, нам их надо разрабатывать. Мы их не просто поставляем — мы их перерабатываем. Пусть не сильно расслабляются: Россия была, есть и будет великой производственной, экономической державой», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек напомнил, что Барак Обама во время своего пребывания на посту президента США также пытался убедить весь мир, что российская экономика слаба, а санкции лишь усугубят её положение.

«Ни одно из этих заявлений не исполнилось, мало того, ту продукцию, которую мы раньше закупали за рубежом, теперь производим у себя. Сделан существенный скачок в сельском хозяйстве и в промышленности, да и само развитие Крыма показывает, что наша экономика, даже получив мощные удары от Запада, крепко стоит на ногах. Так что горячатся в своих заявлениях лидеры США, озвучивают свои желания, а не реальное положение дел», — заявил он в беседе с RT.

При этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заметил, что ядерное оружие России — очень важный элемент мировой безопасности.

«Наличие ядерного оружия у России, это, безусловно, благоприятное обстоятельство для нашей страны и для мира в целом, в конечном счёте, для США тоже, потому что если бы США были монополистом, то их горячие головы могли бы ввергнуть мир в очень опасные процессы, в очень опасные явления, а в любой войне с использованием ядерных вооружений победителя быть не может», — сказал он.