«Мы привыкли работать в условиях санкций»: США внесли в чёрный список трёх физлиц и три компании из России

США ввели санкции против трёх компаний и трёх физических лиц из России. В Министерстве торговли Соединённых Штатов объяснили решение попытками этих компаний и лиц приобрести товары для действий, «противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США». Комментируя новые санкции, в Совете Федерации отметили, что на фоне прогресса в российско-американских отношениях ряд органов власти Соединённых Штатов продолжают «жить своей жизнью».

Министерство торговли США внесло в чёрный список трёх физических лиц и три компании из России. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.

В перечень внесены группы компаний «Радиант», а также ООО «Тесон» и «Трейд-компонент». Кроме того, в чёрный список решено внести трёх связанных с этими компаниями физлиц.

В уведомлении говорится, что решение вынесено «на основании их попыток приобрести товары, в том числе американского происхождения, для осуществления действий, противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Наряду с этим отмечается, что Teson, группа компаний Radiant и Trade Component «причастны к покупке электронных компонентов американского происхождения, вероятно, в интересах российских военных программ».

Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон продолжит использовать «механизмы экспортного контроля» для привлечения к ответственности правительств, компаний и частных лиц «за попытки получения доступа к товарам американского происхождения для осуществления подрывной деятельности».

Всего в список внесено более 30 иностранных компаний, в том числе китайских. Речь идёт о списке Entity list, участники которого не имеют права использовать американские технологии без специальной лицензии Министерства торговли США.

Комментируя решение американских властей, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил, что в июне состоялась встреча президентов России и США, на которой речь шла о нормализации отношений между двумя странами.

«Мы понимали, что одна встреча и сам даже Байден не могут ничего решить. Честно говоря, даже не интересует, какие компании они включили и каких физических лиц. Потому что это мало повлияет на нашу политику, на наши связи экономические. Мы привыкли работать в условиях санкций», — сказал Джабаров в беседе с корреспондентом RT.

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков выразил надежду, что после встречи двух президентов ситуация способна измениться, но отдельные органы государственной власти в США намерены и дальше оказывать давление на Россию.

По его словам, «наметился прогресс», который даёт основания полагать, что в российско-американских отношениях и в мировом сообществе спадёт напряжённость.

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«Органы государственной власти США, живущие своей жизнью, не намерены как-то ослаблять давление на Россию и отменять то, что портит жизнь всем, в том числе и им», — сказал Цеков в беседе с RT.

Напомним, что в апреле 2021 года Вашингтон ввёл санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие «действия по дезинформации».

Как пояснили тогда в Белом доме, введение новых санкций позволит возложить на Россию «издержки за действия, направленные против суверенитета и интересов США».

В Минфине США добавили, что ограничительные меры включали введение новых запретов на определённые операции с российским суверенным долгом, а также санкции в отношении технологических компаний, которые якобы «поддерживают усилия российских спецслужб по осуществлению в киберпространстве злонамеренных действий против США».

Наряду с санкциями из российской дипмиссии в Вашингтоне выслали десять дипломатов.

Вскоре МИД РФ ответил на американские ограничительные меры, также объявив о высылке сотрудников дипмиссии США. Наряду с этим была ограничена практика задействования посольством США «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств». Выдачу виз по этой линии сократили до десяти человек в год.

Кроме того, был утверждён запрет на практику найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.

В начале июля замглавы российского МИД Сергей Рябков высказал предположение, что США будут искать новые поводы для санкций против России.

«Они не могут просто отказаться от неё (санкционной политики. — RT), даже сознавая её бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то ещё такое совершить», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

По его словам, исчерпанность данной политики становится всё более очевидной даже для тех, кто составляет рекомендации по формированию официального курса на российском направлении.