«Мы привыкли работать в условиях санкций»: США внесли в чёрный список трёх физлиц и три компании из России
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Министерство торговли США внесло в чёрный список трёх физических лиц и три компании из России. Об этом говорится в уведомлении в Федеральном реестре США.
В перечень внесены группы компаний «Радиант», а также ООО «Тесон» и «Трейд-компонент». Кроме того, в чёрный список решено внести трёх связанных с этими компаниями физлиц.
В уведомлении говорится, что решение вынесено «на основании их попыток приобрести товары, в том числе американского происхождения, для осуществления действий, противоречащих интересам национальной безопасности и внешней политики США».
Наряду с этим отмечается, что Teson, группа компаний Radiant и Trade Component «причастны к покупке электронных компонентов американского происхождения, вероятно, в интересах российских военных программ».
Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Вашингтон продолжит использовать «механизмы экспортного контроля» для привлечения к ответственности правительств, компаний и частных лиц «за попытки получения доступа к товарам американского происхождения для осуществления подрывной деятельности».
Всего в список внесено более 30 иностранных компаний, в том числе китайских. Речь идёт о списке Entity list, участники которого не имеют права использовать американские технологии без специальной лицензии Министерства торговли США.
Комментируя решение американских властей, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров напомнил, что в июне состоялась встреча президентов России и США, на которой речь шла о нормализации отношений между двумя странами.
«Мы понимали, что одна встреча и сам даже Байден не могут ничего решить. Честно говоря, даже не интересует, какие компании они включили и каких физических лиц. Потому что это мало повлияет на нашу политику, на наши связи экономические. Мы привыкли работать в условиях санкций», — сказал Джабаров в беседе с корреспондентом RT.
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков выразил надежду, что после встречи двух президентов ситуация способна измениться, но отдельные органы государственной власти в США намерены и дальше оказывать давление на Россию.
По его словам, «наметился прогресс», который даёт основания полагать, что в российско-американских отношениях и в мировом сообществе спадёт напряжённость.
«Органы государственной власти США, живущие своей жизнью, не намерены как-то ослаблять давление на Россию и отменять то, что портит жизнь всем, в том числе и им», — сказал Цеков в беседе с RT.
Напомним, что в апреле 2021 года Вашингтон ввёл санкции в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году, а также другие «действия по дезинформации».
Как пояснили тогда в Белом доме, введение новых санкций позволит возложить на Россию «издержки за действия, направленные против суверенитета и интересов США».
В Минфине США добавили, что ограничительные меры включали введение новых запретов на определённые операции с российским суверенным долгом, а также санкции в отношении технологических компаний, которые якобы «поддерживают усилия российских спецслужб по осуществлению в киберпространстве злонамеренных действий против США».
Наряду с санкциями из российской дипмиссии в Вашингтоне выслали десять дипломатов.
Вскоре МИД РФ ответил на американские ограничительные меры, также объявив о высылке сотрудников дипмиссии США. Наряду с этим была ограничена практика задействования посольством США «краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для обеспечения функционирования диппредставительств». Выдачу виз по этой линии сократили до десяти человек в год.
Кроме того, был утверждён запрет на практику найма дипмиссиями США административно-технических работников из числа россиян и граждан третьих стран.
В начале июля замглавы российского МИД Сергей Рябков высказал предположение, что США будут искать новые поводы для санкций против России.
«Они не могут просто отказаться от неё (санкционной политики. — RT), даже сознавая её бесперспективность, бесполезность, безрезультатность. Будут искать поводы, когда и под каким предлогом что-то ещё такое совершить», — заявил Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».
По его словам, исчерпанность данной политики становится всё более очевидной даже для тех, кто составляет рекомендации по формированию официального курса на российском направлении.