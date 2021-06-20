США намерены продолжить давление на строящие «Северный поток — 2» компании

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Вашингтон продолжит вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2». Об этом заявил в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Журналист спросила Салливана, почему США приостановили введение санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая строит газопровод.

«Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнёров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: «Я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в Nord Stream 2 AG анонсировали старт пусконаладочных работ по заполнению первой нитки газопровода «Северный поток — 2» газом.

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