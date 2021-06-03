«Отражение общества»: бывший американский военный — об инклюзивной кадровой политике Пентагона

Если в армии Соединённых Штатов появятся «очаги токсичности», то сплочённость и боеспособность американских подразделений неизбежно снизится. Об этом в интервью RT рассказал экс-сотрудник разведслужбы морской пехоты США Скотт Риттер. Так он прокомментировал недавние шаги Пентагона по расширению «многообразия и инклюзивности» за счёт привлечения в ряды ВС представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин. По мнению бывшего военного, Вооружённые силы США — отражение американского общества, которому они служат. Поэтому те, кого такой характер набора отталкивает, вероятно, для современной военной среды США не подходят, подчеркнул Риттер.

— Как вы оцениваете недавние меры руководства американских вооружённых сил, направленные на расширение «многообразия и инклюзивности» за счёт привлечения в ряды ВС представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин?

— По большому счёту американские вооружённые силы — отражение общества, которому они служат. Любая стратегия набора на службу, не отражающая эту реальность, обречена на провал. Многообразие и инклюзивность — это образ мышления, и каждый, кто сегодня поступает на службу в Вооружённые силы США, должен быть способен и готов работать в одновременно многообразной и инклюзивной среде. Те, кого такой характер набора отталкивает, по всей вероятности, для современной американской военной среды не подходят.

Также по теме Больше не вдохновляет «Эти так называемые эксперты не понимают здесь вот что: дни, когда «отстающая» Россия стремилась примкнуть к «вышестоящему» Западу,...

— Что бывшие и действующие военные США думают о таких шагах Пентагона?

— Всё зависит от того, какое поколение рассматривать, и от того, насколько большую ответственность человек нёс как руководитель во время службы. В умах тех, кто поступил в войска до введения политики «не спрашивай, не говори», укоренились формально закреплённые предубеждения против гомосексуализма и транссексуализма в военной среде. Те, кто поступает на службу сегодня, к таким взглядам в достаточной мере невосприимчивы.

Со временем в этом вопросе стало наблюдаться больше терпимости. Большинство бывших или действующих военнослужащих на руководящих должностях понимают необходимость поддержки нового курса и готовы сделать так, чтобы этот эксперимент в области многообразия и инклюзивности оказался успешным.

— Как, на ваш взгляд, привлечение в армию США представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин влияет на боеготовность американских вооружённых сил?

— Всё проверяется на практике. Пока поддерживаются строгие операционные нормы и стандарты физической подготовки, боеспособность американских боевых формирований должна оставаться высокой. Главное — это умелое руководство и предотвращение возможного возникновения в рядах военнослужащих очагов недовольства и сопротивления, которые могли бы эти усилия подорвать.

— Какие в армейской среде возникают проблемы на фоне новых тенденций, связанных с расширением «спектра» призывников в США?

— В теории — никаких, особенно если реализацию упомянутого курса поддерживает руководство на всех уровнях. Однако если существование очагов токсичности будет допущено, то сплочённость и боеспособность подразделений неизбежно снизится.

— Как вы можете прокомментировать вирусное видео, в котором сравниваются агитационный ролик российских военных и видео американских ВС с историей капрала США Эммы Малоунлорд, в которой она рассказывает, что её «вырастили две матери» и как она участвовала в «маршах в поддержку равенства»?

— Это глупое сравнение. Россия набирает солдат в РФ, Америка — в США. Эффективность отдельно взятой боевой единицы в конечном счёте проверяется в условиях войны. Надеюсь, мы никогда не узнаем, кто сильнее: российские солдаты или их американские коллеги.

— Что вы думаете о гендерном балансе в Вооружённых силах США и о его влиянии на их боеспособность?

— До интеграционных мероприятий проводились исследования, которые показали, что интеграция (привлечение к службе в армии представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин. — RT) боевого подразделения Сухопутных войск снизит его боеспособность. Однако было принято решение об интеграции, и сейчас наша задача — создать наиболее боеспособные интегрированные боевые подразделения.

Я уверен, что США способны и будут способны побеждать в любых условиях, в которых проверяется уровень подготовки американских солдат, моряков, лётчиков и морских пехотинцев.

— Может ли получиться так, что усилия Пентагона по привлечению в ряды ВС США представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин отпугнут часть американцев от военной службы?

— Это возможно. Однако тем, кто боится, в современной армии нет места.

— Влечёт ли это за собой проблемы, связанные с дедовщиной, дисциплиной и условиями несения военной службы?

— Дедовщина запрещена. Дисциплина зависит от руководства, а не от межличностных отношений. Условия службы адаптируются к потребностям и желаниям общества. Пока американское общество стремится к многообразию и инклюзивности, такой проблемы не будет.

Американские военнослужащие

Flickr

© The U.S. Army

— Можно ли сказать, что попытки Пентагона привлечь к военной службе представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин связаны не только со стремлением к толерантности, но и с тем фактом, что всё меньше американцев хотят служить в армии?

— ЛГБТК-сообщество составляет меньшинство (5,8%) населения, это лишь небольшая доля от общего количества военнослужащих. При этом существует стремление привлекать больше женщин (которых сейчас в армии 14,4%).

Так или иначе, армия всегда будет организацией, в которой доля мужчин преобладает. Это вопрос не политики многообразия и инклюзивности как таковой, а в целом привлекательности военной службы для американцев.

По большому счёту армия должна быть отражением общества, которому она служит. Создать армию, которая не отвечает стандартам общества и принципам терпимости, — это настоящая катастрофа.