«Отражение общества»: бывший американский военный — об инклюзивной кадровой политике Пентагона
- Военнослужащая США
- Flickr
- © The U.S. Army
— Как вы оцениваете недавние меры руководства американских вооружённых сил, направленные на расширение «многообразия и инклюзивности» за счёт привлечения в ряды ВС представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин?
— По большому счёту американские вооружённые силы — отражение общества, которому они служат. Любая стратегия набора на службу, не отражающая эту реальность, обречена на провал. Многообразие и инклюзивность — это образ мышления, и каждый, кто сегодня поступает на службу в Вооружённые силы США, должен быть способен и готов работать в одновременно многообразной и инклюзивной среде. Те, кого такой характер набора отталкивает, по всей вероятности, для современной американской военной среды не подходят.
— Что бывшие и действующие военные США думают о таких шагах Пентагона?
— Всё зависит от того, какое поколение рассматривать, и от того, насколько большую ответственность человек нёс как руководитель во время службы. В умах тех, кто поступил в войска до введения политики «не спрашивай, не говори», укоренились формально закреплённые предубеждения против гомосексуализма и транссексуализма в военной среде. Те, кто поступает на службу сегодня, к таким взглядам в достаточной мере невосприимчивы.
Со временем в этом вопросе стало наблюдаться больше терпимости. Большинство бывших или действующих военнослужащих на руководящих должностях понимают необходимость поддержки нового курса и готовы сделать так, чтобы этот эксперимент в области многообразия и инклюзивности оказался успешным.
— Как, на ваш взгляд, привлечение в армию США представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин влияет на боеготовность американских вооружённых сил?
— Всё проверяется на практике. Пока поддерживаются строгие операционные нормы и стандарты физической подготовки, боеспособность американских боевых формирований должна оставаться высокой. Главное — это умелое руководство и предотвращение возможного возникновения в рядах военнослужащих очагов недовольства и сопротивления, которые могли бы эти усилия подорвать.
— Какие в армейской среде возникают проблемы на фоне новых тенденций, связанных с расширением «спектра» призывников в США?
— В теории — никаких, особенно если реализацию упомянутого курса поддерживает руководство на всех уровнях. Однако если существование очагов токсичности будет допущено, то сплочённость и боеспособность подразделений неизбежно снизится.
— Как вы можете прокомментировать вирусное видео, в котором сравниваются агитационный ролик российских военных и видео американских ВС с историей капрала США Эммы Малоунлорд, в которой она рассказывает, что её «вырастили две матери» и как она участвовала в «маршах в поддержку равенства»?
— Это глупое сравнение. Россия набирает солдат в РФ, Америка — в США. Эффективность отдельно взятой боевой единицы в конечном счёте проверяется в условиях войны. Надеюсь, мы никогда не узнаем, кто сильнее: российские солдаты или их американские коллеги.
— Что вы думаете о гендерном балансе в Вооружённых силах США и о его влиянии на их боеспособность?
— До интеграционных мероприятий проводились исследования, которые показали, что интеграция (привлечение к службе в армии представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин. — RT) боевого подразделения Сухопутных войск снизит его боеспособность. Однако было принято решение об интеграции, и сейчас наша задача — создать наиболее боеспособные интегрированные боевые подразделения.
Я уверен, что США способны и будут способны побеждать в любых условиях, в которых проверяется уровень подготовки американских солдат, моряков, лётчиков и морских пехотинцев.
— Может ли получиться так, что усилия Пентагона по привлечению в ряды ВС США представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин отпугнут часть американцев от военной службы?
— Это возможно. Однако тем, кто боится, в современной армии нет места.
— Влечёт ли это за собой проблемы, связанные с дедовщиной, дисциплиной и условиями несения военной службы?
— Дедовщина запрещена. Дисциплина зависит от руководства, а не от межличностных отношений. Условия службы адаптируются к потребностям и желаниям общества. Пока американское общество стремится к многообразию и инклюзивности, такой проблемы не будет.
- Американские военнослужащие
- Flickr
- © The U.S. Army
— Можно ли сказать, что попытки Пентагона привлечь к военной службе представителей ЛГБТ-сообщества, трансгендеров и женщин связаны не только со стремлением к толерантности, но и с тем фактом, что всё меньше американцев хотят служить в армии?
— ЛГБТК-сообщество составляет меньшинство (5,8%) населения, это лишь небольшая доля от общего количества военнослужащих. При этом существует стремление привлекать больше женщин (которых сейчас в армии 14,4%).
Так или иначе, армия всегда будет организацией, в которой доля мужчин преобладает. Это вопрос не политики многообразия и инклюзивности как таковой, а в целом привлекательности военной службы для американцев.
По большому счёту армия должна быть отражением общества, которому она служит. Создать армию, которая не отвечает стандартам общества и принципам терпимости, — это настоящая катастрофа.