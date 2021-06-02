«Приложили максимум усилий, чтобы удержать США»: Совфед одобрил законопроект о денонсации Договора по открытому небу

Члены Совета Федерации единогласно поддержали законопроект о денонсации Россией Договора по открытому небу. В ходе пленарного заседания верхней палаты парламента было указано, что ДОН на протяжении последних 30 лет работал на выстраивание безопасности на основе доверия и военно-политической предсказуемости. Также в Совфеде заметили, что Москва выдвигала конкретные предложения по поддержанию жизнеспособности соглашения, но столкнулась с неготовностью Запада сделать встречные шаги. Как заявил замглавы МИД Сергей Рябков, Россия приложила все возможные усилия для удержания США в рамках ДОН.

В среду, 2 июня, Совет Федерации единогласно поддержал проект федерального закона о денонсации Россией Договора по открытому небу. Теперь законопроект должен подписать президент.

В ходе заседания Совфеда выступил председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин. Он подчеркнул, что ДОН на протяжении почти 30 лет был действенным механизмом укрепления доверия и безопасности.

«Договор впервые открыл территории государств-участников для наблюдения с воздуха, что способствовало выстраиванию безопасности на основе доверия и военно-политической предсказуемости. Россия полностью следовала обязательствам по Договору, рассчитывая, что и другие государства-участники будут добросовестно его выполнять», — сказал он.

По его словам, Россия решила выйти из ДОН после того, как соответствующее решение приняли власти США, существенно нарушив баланс интересов государств-участников, и нанеся серьёзный ущерб соблюдению Договора и его значимости в укреплении доверия и транспарентности.

«Россия выдвинула конкретные предложения по поддержанию жизнеспособности Договора. Учитывая, что наши партнёры оказались не готовы на встречные шаги, а также исходя из необходимости обеспечения интересов национальной безопасности, Россия приняла решение о выходе из Договора», — констатировал Карасин.

РИА Новости

© Пресс-служба Совета Федерации РФ

Слово также было предоставлено заместителю главы Министерства иностранных дел России Сергею Рябкову, который был назначен Владимиром Путиным официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального Собрания вопроса по ДОН.

«Мы приложили максимум усилий для того, чтобы удержать США в Договоре, исчерпали все ресурсы для этого и поэтому считаем оптимальным и правильным решение денонсировать этот договор», — пояснил дипломат.

После этого было объявлено голосование по закону «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу». Его поддержали все 152 сенатора.

«США систематически разрушают всю систему безопасности»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT заявил, что решение России о выходе из Договора по открытому небу является ответом на действия США, поддержанные странами Запада.

«Мы выступали за продление этого договора, но с учётом того, что США отказались от продления, с учётом того, что мы не получили никаких гарантий от стран Евросоюза, что их контроль за нашей территорией не будет передаваться США, мы пришли к выводу, что продление этого договора вредит нашей безопасности. Поэтому наше решение является ответом на то действие, которое приняли, прежде всего, США, и в принципе молчаливо было поддержано значительной частью стран Евросоюза», — сказал он.

В свою очередь, директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин назвал решение Совета Федерации неизбежным ответным действием России.

«ДОН теряет смысл в том случае, если какая-то из сторон не разрешает на своей территории проводить подобные инспекции. Соответствующие ответные меры — это взаимный отказ, здесь других вариантов быть не может. США последние десятилетия систематически разрушают всю систему безопасности: как к институтов, так и соглашений. Отказ США от ДОН — в системе всей политики Вашингтона. Практически средств контроля с позиции наблюдения воздушного пространства у России и США не осталось, за исключением космических средств. Конечно, от этого пострадает стратегическая стабильность», — пояснил собеседник RT.

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Напомним, что в мае 2020 года Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу якобы в связи с несоблюдением установленных регламентов со стороны России. Спустя полгода процедура выхода Вашингтона из соглашения завершилась.

МИД РФ, в свою очередь, 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу России из ДОН. 5 мая правительство страны постановило одобрить и представить президенту предложение о денонсации Договора. 11 мая Владимир Путин направил на рассмотрение Госдумы проект федерального закона «О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу». 19 мая депутаты нижней палаты парламента единогласно поддержали законопроект.

28 мая Министерство иностранных дел России подтвердило, что Вашингтон уведомил Москву об отсутствии намерений возвращаться к соблюдению ДОН.

«Убеждены, что США совершили ещё одну грубую политическую ошибку. Они упустили шанс на разумной основе внести позитивный вклад в задачу укрепления безопасности Европы. Не укрепится, в конечном счёте, и их собственная безопасность. Россия на протяжении длительного времени делала всё возможное для сохранения ДОН. Мы были терпеливы и дали администрации США возможность пересмотреть ранее принятое близорукое решение. Однако этого не произошло», — заявили во внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув, что «вся полнота ответственности за развал Договора лежит на США».