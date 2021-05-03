«Обвиняют нашу страну в собственных грехах»: в России ответили на заявление Британии о дезинформации со стороны Москвы

Великобритания, неоднократно использовавшая пропаганду для оправдания своих действий, обвиняет Россию в «собственных грехах». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя призыв главы британского Министерства иностранных дел Доминика Рааба к странам G7 создать механизм для противостояния дезинформации со стороны России. В Совфеде, в свою очередь, отметили, что США и Великобритания пытаются «удержать в узде другие страны» и одновременно отвлечь внимание от внутренних проблем.

Великобритания, неоднократно использовавшая пропаганду для оправдания своих действий, обвиняет Россию в «собственных грехах». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так представитель ведомства отреагировала на заявление главы британского Министерства иностранных дел Доминика Рааба, призвавшего страны G7 создать механизм для противостояния дезинформации со стороны России.

«В светлый праздник Пасхи позволю себе ответить, процитировав преподобного Антония Великого, который сказал: «Наступят последние времена, когда девять больных придут к одному здоровому и скажут: ты болен, потому что ты не такой, как мы», — заявила Захарова.

«Впору задуматься, почему насквозь больные пропагандой страны, использовавшие её не раз для оправдания вооружённого вторжения и свержения правительств (именно так действовали Британия и США в Ираке, придумав историю про химическое оружие), обвиняют в собственных грехах нашу страну», — отметила она в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

В интервью агентству Reuters Рааб заявил, что страны G7 рассмотрят предложение о создании механизма быстрого реагирования для противодействия российской «пропаганде» и дезинформации.

Выступая в преддверии саммита министров иностранных дел стран «Группы семи» в Лондоне, Рааб сказал, что Великобритания «призывает страны G7 совместными усилиями создать механизм быстрого опровержения недостоверных данных», чтобы противостоять российской дезинформации.

«Тогда в случае распространения лжи, пропаганды или фейковых новостей у нас будет возможность не только по отдельности, но и совместно опровергать их, сообщая правду нашим гражданам, а также жителям России, Китая и всего мира», — добавил Рааб.

Как утверждается в публикации агентства, по словам представителей британских, американских и европейских служб безопасности, Россия и Китай своими действиями «пытаются сеять недоверие» в западных странах, в частности с помощью якобы имевшей место дезинформации о выборах или вакцине от коронавирусной инфекции.

Reuters

© Alessandro Bianchi

Москва неоднократно опровергала подобные обвинения британской стороны. Так, в декабре 2020 года в МИД, отвечая на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о якобы распространении Россией дезинформации в период пандемии, отметили, что в ЕС, распространяя «фейковую информацию», демонизируют российские СМИ.

«Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — заявляла Мария Захарова.

В ведомстве подчеркнули, что воспринимают подобные заявления как вводящие в заблуждение, а также назвали слова Борреля попыткой недобросовестной конкуренции.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT отметил, что западные страны считают допустимым «монополизировать право на правду».

«По их мнению, то, что они говорят, — это правда, а то, что говорят другие государства, — это ложь. Они, конечно, находятся в большом заблуждении», — отметил сенатор.

По его мнению, США и Великобритания пытаются «удержать в узде другие страны», а также с помощью подобных заявлений стараются отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

«Проблема в том, что такие министры глубоко не понимают процессы, которые происходят в мире. Они идут по пути саморазрушения с такими принципами. Пускай они создают что угодно, нас по большому счёту, мне кажется, это уже мало волнует. Они борются прежде всего против самих себя», — добавил парламентарий.

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Схожее мнение в беседе с RT высказал политолог Юрий Светов. Западные страны, отметил он, всё ещё надеются на то, что они «по-прежнему монополисты в этих вопросах».

«Так, как они формулируют информационную повестку, она должна приниматься всеми государствами, а это сейчас не так. И отсюда эта болезненная нервозность, отсюда призывы к тому, что должно быть единство. Они по-прежнему считают, что если они будут друг друга поддерживать, то все будут верить их утверждениям, но ситуация меняется», — заявил эксперт.

Напомним, Жозеп Боррель в конце марта заявил, что Россия — опасный сосед, и предупредил о необходимости «сдерживания» Москвы.

При этом в России заявляли о готовности способствовать нормализации отношений с ЕС в случае, если европейские партнёры предпримут соответствующие шаги. Глава МИД Сергей Лавров, в частности, отмечал, что Россия «не будет стучаться в закрытую дверь». О необходимости взаимных усилий для налаживания отношений говорил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Россия не может бесконечно биться лбом о бетонную стену. Наше желание по крайней мере должно получать какую-то взаимность от европейских государств», — сказал Песков в эфире Первого канала.