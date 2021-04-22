«Путь разрушения отношений»: в МИД РФ отреагировали на сокращение штата российского посольства в Праге

В МИД России потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Прага «встала на путь разрушения отношений». Ранее МИД Чехии объявил о сокращении количества российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских дипломатов в Москве.

Москва ответит Чехии на решение сократить штат российского посольства в Праге. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Прага «встала на путь разрушения отношений».

«Ответ не заставит себя ждать», — заявила Захарова.

В МИД также сообщили, что 22 апреля в министерство был вызван посол Чешской Республики Витезслав Пивонька, которому был заявлен решительный протест в связи с предпринятыми Прагой дополнительными ограничительными мерами в отношении сотрудников российского посольства.

«Послу указано, что Чехия продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами и своими действиями разрушает двусторонние отношения. Подчеркнуто, что язык ультиматумов для нас неприемлем», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«В ответ на враждебные действия Праги потребовали сократить количественный состав посольства Чехии в Москве с учётом существенного диспаритета в категории принятых на месте», — сообщили в министерстве.

В МИД подчеркнули, что оставляют за собой право на иные шаги в случае продолжения «истеричной антироссийской кампании» в Чехии.

22 апреля МИД Чехии объявил о сокращении количества российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских дипломатов в Москве. Глава МИД страны Якуб Кулганек заявил, что Россия получила срок на отзыв своих людей до конца мая.

Напомним, 17 апреля в ходе пресс-конференции премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и первый вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек заявили о якобы причастности российской разведки к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. При этом Прага отказалась раскрывать подробности расследования по инциденту. Тогда же в Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов.

МИД РФ назвал действия чешской стороны недружественными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России. Чешская сторона впоследствии сообщила, что в российской столице останутся всего пять дипломатов.

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что после событий, в причастности к которым Прага обвинила Москву, прошло семь лет, но никаких подробностей об инциденте обнародовано не было. Отказ Чехии раскрывать данные по взрыву во Врбетице Захарова назвала доказательством того, озвученная Прагой информация является фейком.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил, что в Москве заявления чешской стороны считают «провокационными и недружественными».

Позже глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть в Москву 20 высланных сотрудников посольства, заявив, что в противном случае Прага сократит численность персонала посольства РФ до аналогичного чешскому. В ответ в МИД Захарова назвала такой ультимативный тон недопустимым.

AFP

© Michal Cizek

«Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим», — цитирует ТАСС Марию Захарову.

Дмитрий Песков также подтвердил, что Москва не приемлет стилистику требований по отношению к себе со стороны других стран.

22 апреля Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ в Праге.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в разговоре с RT высказал мнение, что действия Чехии являются продолжением русофобской политики США.

«Чехия ранее отставала от русофобской моды и теперь, видимо, решила наверстать упущенное. Мы можем пообещать в ответ не просто зеркальные, а адекватные меры, но оскорблять своих дипломатов мы никому безнаказанно не позволим», — подчеркнул депутат.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов высказал мнение, что власти Чехии зашли в тупик и не знают, как из него выйти, сохранив лицо.

«Сказать, что они совершили ошибку, они не могут. Совсем оставить свою страну без контактов в одной из двух глобальных держав мира — вроде тоже не могут. В Чехии немало людей, которые не очень понимают, что происходит. Потому что они ждут русских туристов, ждут русские инвестиции», — отметил он в беседе с RT.

Заявление лидеров фракций Европарламента

На фоне ухудшения отношений между Москвой и Прагой лидеры фракций Европарламента призвали страны ЕС принять «решительные меры» в отношении России из-за приписываемой Москве причастности к инциденту в Врбетице.

В частности глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз выражает полную солидарность с Чехией и готов оказать содействие в её дальнейших усилиях по привлечению «виновных» к ответственности.

После этого премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов в связи с ситуацией в Чехии.

Представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова подчеркнула, что российская сторона ответит в случае скоординированной высылки отечественных дипломатов из стран ЕС.

«Мы ответим на те действия, которые будут в наш адрес», — сказала Захарова.

Вместе с тем председатель Ассоциации независимых СМИ, бывший президент полиции Чешской республики Станислав Новотный в разговоре с RT отметил, что решение Словакии о высылке дипломатов РФ представляет собой демонстрацию поддержки США, но не Чехии.

«США хотят, чтобы всё прекратилось, чтобы мы работали только в одну сторону… Чтобы для нас не было других возможностей, чтобы мы не развивали международные отношения на все четыре стороны», — пояснил он.

Схожее мнение RT высказали старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко и заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Мы больше наблюдаем демонстрацию возможностей американского лобби в Европе, чем действительно «отстаивание» европейских интересов», — пояснил Оленченко.

По словам Владимира Шаповалова, решение Словакии в данной ситуации является следствием вероятных требований со стороны Вашингтона.

«Я бы это связал не с тем, что происходит в Праге, а с тем, что происходит в Москве, а именно — высылка американских дипломатов из Москвы. Можно только пожалеть о том, что Словакия не в состоянии выстроить самостоятельную национально ориентированную политику в отношениях с Россией», — заключил эксперт.