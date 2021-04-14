«Логика говорит о необходимости продолжения диалога на высшем уровне»: в Кремле оценили беседу Путина и Байдена

Телефонный звонок президента США Джо Байдена не был неожиданным для Владимира Путина, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он констатировал необходимость «продолжения диалога на высшем уровне». Говоря о возможной встрече двух лидеров, официальный представитель Кремля заметил, что проработка деталей в этом вопросе будет зависеть в том числе от дальнейших шагов Вашингтона. Песков также обратил внимание, что состоявшаяся накануне телефонная беседа прошла в деловом ключе.

Телефонный звонок из Белого дома не стал неожиданностью для Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Знаете, нет, наверное, потому что, конечно же, логика говорит всё-таки о необходимости продолжения диалога на высшем уровне», — сказал Песков, отвечая на вопрос, был ли звонок президента США Джо Байдена неожиданным.

Он отметил, что пока преждевременно говорить о какой-либо конкретике относительно возможной встречи лидеров двух стран. По его словам, инициатива будет изучаться и согласовываться по дипломатическим каналам.

«Безусловно, дальнейшая проработка предложения встречи в одной из европейских стран возможна только с учётом анализа реальной ситуации и дальнейших шагов наших визави», — пояснил официальный представитель Кремля, уточнив, что «конкретных мест пока нет».

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что тон телефонного разговора Владимира Путина и Джо Байдена был деловым.

«Наверное, вы сами можете сделать вывод по обилию тем, которые были названы с двух сторон по результатам этого разговора, что беседа была достаточно продолжительной по времени», — добавил Песков.

Также по теме «В обозримой перспективе»: Путин и Байден обсудили возможность личной встречи Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили состояние...

Пресс-секретарь главы государства назвал «безосновательной» обеспокоенность стран Запада во главе с США в связи с перемещениями Вооружённых сил РФ по территории страны.

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки, в свою очередь, в ходе брифинга предположила, что встреча двух президентов может состояться предстоящим летом.

Накануне по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Президенты России и США обсудили текущее состояние отношений между странами, а также возможность проведения личной встречи. Кроме того, американский лидер подтвердил, что пригласил российского коллегу принять участие в климатическом саммите, который пройдёт 22—23 апреля в режиме видеоконференции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова констатировала, что внешнеполитическое ведомство выполняет свою часть работы по проработке встречи Путина и Байдена, однако в целом эта тема находится в компетенции администрации президента страны.

Она также отметила важность недавней «случайной встречи» главы министерства Сергея Лаврова и бывшего госсекретаря, а ныне спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри, которая произошла в Индии. По её мнению, та беседа стала «одним из способов обсуждения» встречи Путина и Байдена.

«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча... в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала не скажу что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Ещё раз подчеркну: действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной», — заявила Захарова в эфире «Соловьёв Live».

Вена / Хельсинки / Прага

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Желание провести встречу лидеров России и США уже изъявили три европейских государства — Австрия, Финляндия и Чехия.

«Конечно, Австрия всегда находится в распоряжении для переговоров на высоком уровне любого рода», — сообщили в МИД республики.

В канцелярии финского президента высказались в аналогичном ключе, заверив, что всегда готовы предложить Москве и Вашингтону свои дипломатические услуги.

«Что касается этой возможной встречи, готовность её организовать была представлена ​​обеим сторонам», — говорилось в сообщении.

С предложением провести саммит Россия — США в Праге выступил первый вице-премьер, глава МВД, а также временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Чехии Ян Гамачек.

«Поручил нашим послам в Вашингтоне и Москве, чтобы предложили в качестве возможного места для встречи Прагу», — написал он в Twitter, напомнив, что в городе уже проходила встреча Дмитрия Медведева и Барака Обамы.

В то же время единственный президент в истории СССР Михаил Горбачёв в разговоре с изданием «Комсомольская правда» напомнил, что его личные встречи с тогдашним главой Белого дома Рональдом Рейганом проходили в швейцарской Женеве и исландской столице Рейкьявике.

Помимо этого, в среду, 14 апреля, посол США в Москве Джон Салливан был приглашён к помощнику президента России Юрию Ушакову. Как передаёт РИА Новости со ссылкой на источник, американскому дипломату указали, что если Вашингтон на фоне слов Байдена о намерениях улучшить российско-американские отношения инициирует введение новых санкций, то Москва отреагирует «самым решительным образом».

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Да, правда, они встречались с Ушаковым, в том числе речь шла о том, что озвученные инициативы должны сочетаться с реальными делами», — сказал он.