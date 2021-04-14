Захарова отметила роль разговора Лаврова и Керри в обсуждении встречи лидеров США и России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что недавняя встреча министра иностранных дел Сергея Лаврова и спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри в Индии стала «одним из способов обсуждения» встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена.
Захарова отметила роль разговора Лаврова и Керри в обсуждении встречи лидеров США и России
  • РИА Новости

«Вот недавняя по-настоящему случайная встреча... в коридорах одного из делийских отелей Сергея Викторовича Лаврова и Джона Керри, в общем-то, также стала не скажу что элементом подготовки, но способом обсуждения этой проблематики. Ещё раз подчеркну — действительно такое встречается в международных отношениях, встреча была действительно случайной», — сказала она в эфире «Соловьёв Live».

Захарова подчеркнула, что в ходе разговора Лаврова и Керри «действительно очень важные вопросы были и затронуты, и обсуждены».

Встреча Лаврова и Керри состоялась 6 апреля в отеле в Нью-Дели, в котором остановились дипломаты.

Российский министр прибыл в Нью-Дели вечером 5 апреля с рабочим визитом. Керри находился в индийской столице в рамках подготовки онлайн-саммита по климату.

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