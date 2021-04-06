Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели
- РИА Новости
По словам источника, встреча состоялась в отеле, в котором остановились Лавров и Керри.
Также источник заявил, что стороны обсудили вопросы климата.
Российский министр прибыл в Нью-Дели вечером 5 апреля с рабочим визитом.
Как отмечает ТАСС, Керри находится в индийской столице в рамках подготовки онлайн-саммита по климату.
Лавров по инициативе американской стороны провёл телефонный разговор с Керри, они обсудили Парижское соглашение по климату.