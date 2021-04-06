Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Нью-Дели со спецпредставителем президента США по вопросам климата, экс-госсекретарём Джоном Керри. Об этом журналистам рассказал источник в индийской столице.
Лавров и Керри провели встречу в Нью-Дели
  • РИА Новости

По словам источника, встреча состоялась в отеле, в котором остановились Лавров и Керри.

Также источник заявил, что стороны обсудили вопросы климата. 

Российский министр прибыл в Нью-Дели вечером 5 апреля с рабочим визитом. 

Как отмечает ТАСС, Керри находится в индийской столице в рамках подготовки онлайн-саммита по климату.

Лавров по инициативе американской стороны провёл телефонный разговор с Керри, они обсудили Парижское соглашение по климату.

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