Лавров провёл телефонный разговор с Джоном Керри

Глава МИД России Сергей Лавров по инициативе американской стороны провёл телефонный разговор со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри, они обсудили Парижское соглашение по климату.

«Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договорённость, обеспечивающую надёжную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования», — сообщили в МИД России.

С российской стороны было подчёркнуто, что Москва как один из лидеров этого процесса «открыта для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов», а также обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Лавров и Керри условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящими мероприятиями по подготовке к 26-й сессии конференции сторон РКИК ООН в Глазго.

«Принимая во внимание председательство Российской Федерации в Арктическом совете в 2021—2023 годах, собеседники договорились развивать взаимодействие и в этом формате с учётом значимости климатических вопросов в арктической повестке дня», — заявили в министерстве.

В конце января Джон Керри анонсировал международный саммит по изменению климата.

21 января президент США Джо Байден подписал указы о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.