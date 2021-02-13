Лавров провёл телефонный разговор с Джоном Керри

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Глава МИД России Сергей Лавров по инициативе американской стороны провёл телефонный разговор со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри, они обсудили Парижское соглашение по климату.
Лавров провёл телефонный разговор с Джоном Керри
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договорённость, обеспечивающую надёжную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования», — сообщили в МИД России.

С российской стороны было подчёркнуто, что Москва как один из лидеров этого процесса «открыта для честного и взаимоуважительного диалога в области снижения выбросов парниковых газов», а также обеспечения универсального характера климатического режима под эгидой Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Лавров и Керри условились налаживать контакты между компетентными структурами России и США в связи с предстоящими мероприятиями по подготовке к 26-й сессии конференции сторон РКИК ООН в Глазго.

«Принимая во внимание председательство Российской Федерации в Арктическом совете в 2021—2023 годах, собеседники договорились развивать взаимодействие и в этом формате с учётом значимости климатических вопросов в арктической повестке дня», — заявили в министерстве.

В конце января Джон Керри анонсировал международный саммит по изменению климата.

21 января президент США Джо Байден подписал указы о возвращении Соединённых Штатов во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

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