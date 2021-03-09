«Технология получения дополнительных голосов»: для чего администрация Байдена упрощает регистрацию избирателей

Президент США Джо Байден подписал исполнительный указ «О расширении возможностей участия в голосовании». Документ предписывает облегчить доступ к регистрации в качестве избирателей для целого ряда категорий граждан. Речь идёт о коренных американцах, небелом населении, заключённых, военных и людях с ограниченными возможностями. Кроме того, Байден выступает за реставрацию законов, запрещающих бывшим рабовладельческим штатам менять избирательные нормы без одобрения федеральных властей. Эти меры направлены на расширение голосования по почте, против которого выступает Дональд Трамп, а также на привлечение под знамёна демократов части населения в консервативных штатах, считают эксперты.

Глава Белого дома Джо Байден подписал исполнительный указ «О расширении возможностей участия в голосовании». Документ предписывает правительству активизировать работу по упрощению «доступа к бюллетеням» для ряда категорий граждан.

«Небелые избиратели чаще сталкиваются с длинными очередями на избирательных участках, а также несоизмеримо больше обременены законами об идентификации избирателей и больше ограничены в возможностях голосования по почте», — говорится в информационном бюллетене на сайте Белого дома.

С похожими проблемами приходится сталкиваться и коренным американцам, которые также «более ограничены в возможностях голосования по почте и зачастую страдают от нехватки избирательных участков и мест для регистрации избирателей рядом с домом».

Джо Байден

© REUTERS/Erin Scott

«В соответствии с данным исполнительным указом, глава каждого федерального агентства должен будет направить помощнику президента США по вопросам внутренней политики стратегический план, в общих чертах обрисовывающий то, как данное агентство сможет в 200-дневный срок поспособствовать регистрации и вовлечённости избирателей», — уточнили в Белом доме.

В частности, администрация США предлагает усовершенствовать федеральные интернет-порталы, которые предоставляют информацию о голосовании и регистрируют американских избирателей.

«Часть политической игры»

Правительство также должно проанализировать условия для голосования людей с ограниченными возможностями. Указ предписывает Национальному институту стандартов и технологий США составить рекомендации для улучшения онлайн-системы для регистрации избирателей.

Под действие документа также подпадают военнослужащие и заключённые.

«В соответствии с данным указом, министр обороны США должен в течение 200 дней разработать процедуры, позволяющие ежегодно предоставлять каждому военному, проходящему действительную службу, возможность зарегистрироваться для голосования на выборах федерального уровня, обновить информацию о регистрации или запросить бюллетень для заочного голосования», — уточнили в Белом доме.

Как отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, часть приведённых в указе президента США категорий граждан уже сейчас пользуются облегчённым порядком регистрации и могут голосовать по почте.

«Начиная с 1960-х годов в США были приняты законы о гражданских правах, которые запрещали любую дискриминацию по цвету кожи. К примеру, нормы запрещали южным штатам вводить дополнительные ограничения для избирателей, такие как тест на грамотность или уплата налогов. Поэтому непонятно, какие остались препятствия для этих категорий избирателей», — добавил эксперт.

Марш от Сельмы до Монтгомери 7 марта 1965 года

© Library of Congress/ Glen Pearcy Collection

Подписание документа приурочено к годовщине событий, происходивших 7 марта 1965 года в штате Алабама. В этот день участники Движения за гражданские права чернокожего населения США организовали марш из городка Сельма в центр штата — город Монтгомери с требованием ввести всеобщее избирательное право. По действовавшим тогда законам афроамериканцы были практически лишены права голоса. Полиция жёстко подавила выступление, применив против демонстрантов слезоточивый газ и дубинки. Впоследствии эти события вошли в историю США как «кровавое воскресенье».

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Разгон мирной демонстрации произвёл сильное впечатление на общественность в США, и в августе 1965 года в стране был принят федеральный закон «О правах избирателей», запрещавший расовую дискриминацию при регистрации участников голосования.

Как сообщило издание The Hill со ссылкой на чиновников президентской администрации, указ Байдена стал ответом на события 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий.

«Каждый человек, имеющий право голосовать на выборах, должен иметь возможность проголосовать, и его голос должен быть учтён. Если у вас есть лучшие идеи, вам нечего скрывать. Дадим возможность проголосовать большему количеству людей», — заявил президент США Джо Байден, комментируя подписание документа.

Кроме того, глава Белого дома выступает за восстановление изменённых ключевых положений закона «Об избирательных правах».

«Я также призываю конгресс полностью восстановить закон «Об избирательных правах» (с помощью законопроекта, названного. — RT) в честь Джона Льюиса», — приводит CNBC слова Джо Байдена.

© REUTERS/Ashley L. Conti

Как полагают эксперты, речь может идти о разделах 4 и 5 данного закона. Согласно им, девять штатов и ряд более мелких административно-территориальных единиц, где в прошлом была широко распространена расовая дискриминация, обязали согласовывать на федеральном уровне изменения, которые они хотели бы внести в свои избирательные законодательства. Сами требования содержались в разделе 5, а раздел 4 определял, на какие именно регионы они должны распространяться.

Нормы были приняты в 1965 году на временной основе. Впоследствии их действие неоднократно продлевалось, однако в 2013 году Верховный суд США признал неконституционным 4-й раздел, без которого 5-й раздел потерял своё значение (хотя его действие и не было отменено).

Как напомнил в комментарии RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, во время выборов 2020 года Джо Байден проиграл голосование в южных штатах.

«Призыв вернуть отменённую ранее норму — попытка раскачать сложившуюся расстановку сил в масштабах страны, наступление демократов на штаты, которые в основном поддерживают Республиканскую партию», — отметил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв.

«Эти планы Белого дома — часть политической игры. Сегодня бывшие рабовладельческие штаты являются базой для консервативных американских политиков. Поэтому призыв Байдена — продолжение политической борьбы», — считает эксперт.

Борьба противоположностей

Дональд Трамп, предшественник Джо Байдена на посту президента США, также выступал за реформирование избирательной системы страны. Именно её несовершенства политик считает главной причиной своего поражения на президентских выборах 2021 года.

«Наш избирательный процесс чрезвычайно немощен и коррумпирован, и это необходимо срочно исправить. Прошедшие выборы были сфальсифицированы, но ни Верховный суд, ни другие суды не захотели ничего предпринимать по этому поводу», — заявил ранее Трамп.

Во время предвыборной кампании политик активно критиковал практику голосования по почте. Трамп и его сторонники обвиняли своих политических оппонентов в том, что они якобы узурпировали власть в местных законодательных органах и пересмотрели законы штатов о голосовании в обход Конституции.

Дональд Трамп

© REUTERS/Octavio Jones

Об этом, в частности, говорилось в иске генпрокурора Техаса Кена Пакстона, поданном в Верховный суд США, с требованием аннулировать итоги выборов в Мичигане, Джорджии, Пенсильвании и Висконсине.

В документе утверждалось, что должностные лица, изменявшие избирательное законодательство штатов, наводнили штаты «миллионами бюллетеней», которые затем «практически без соблюдения регламента надзора и контроля отправляли по почте или опускали в специальные урны». Истец заявил, что власти четырёх штатов намеренно ослабили меры безопасности, направленные на обеспечение прозрачности голосования, а также не смогли соблюсти требования закона по проверке подписей избирателей.

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Как отмечают эксперты, инициативы Байдена идут вразрез с требованиями Трампа и республиканцев.

«Байден проводит политику, противоположную курсу, которым следовал Трамп. Демократы хотят расширить практику почтового голосования, а также увеличить сроки подсчёта таких голосов, увеличить процент досрочного голосования. Всё это принесло дивиденды демократам на выборах 2020 года. Для демократов продвижение таких инструментов — принципиально важный вопрос», — уверен Владимир Васильев.

Похожей точки зрения придерживается и Юрий Рогулёв. По мнению эксперта, инициативы Белого дома связаны с успехом демократов на прошедших выборах. На фоне пандемии коронавирусной инфекции вырос процент граждан, голосовавших досрочно, а также тех, кто отдали свои голоса по почте. Это стало одним из факторов победы Джо Байдена. Сейчас Демократическая партия хочет закрепить высокую роль почтового и досрочного голосования на будущее, а также «расширить свою аудиторию» из числа афроамериканцев, людей с ограниченными возможностями и представителей коренного населения США.