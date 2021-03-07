«Антироссийские высказывания — привычное дело для Европы»: в РФ оценили заявление польского генерала о Калининграде

Антироссийские высказывания, в том числе о якобы военных угрозах со стороны РФ, становятся всё более привычными для европейских деятелей. Так в Госдуме прокомментировали статью польского генерала о якобы возможных боевых действиях в районе Калининградской области. По мнению экспертов, подобные заявления, звучащие из Варшавы, нацелены на поддержание мифа о «российской угрозе» в надежде на получение дополнительных средств от союзников.

Антироссийские высказывания, в том числе касающиеся якобы возможных боевых действий, становятся всё более обыденной вещью на Западе. Такое мнение в беседе с RT высказал зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова польского генерала Вальдемара Скшипчака о гипотетических военных сценариях в районе Калининградской области.

«Тенденция крайне опасная наряду с общим давлением на Российскую Федерацию, постоянной санкционной политикой и пошаговым укреплением НАТО и их возможностей вблизи наших границ. К такого рода заявлениям нужно относиться серьёзно. В общей линии выстраивания подходов по отношению к Западу, при выработке стратегии национальной безопасности все эти вещи, безусловно, нужно учитывать. Самый главный вывод из всего этого — антироссийские высказывания и проекты становятся абсолютно привычным делом для Европы», — сказал Новиков.

Парламентарий также отметил, что на Западе пытаются акцентировать внимание общественности ещё на одной теме в отношении России — Калининградской области.

«Статья как бы фиксирует ещё одну тему, по которой Запад готов оказывать давление на Российскую Федерацию. До сих пор тема Калининградской области если и возникала, то в абсолютно маргинальных кругах. Но в последнее время предпринимаются попытки втащить эту тему в актуальную повестку дня, в пул тех претензий, которые всерьёз могут озвучиваться в отношении России», — заметил депутат.

Наряду с этим губернатор Калининградской области Антон Алиханов считает, что у польских военных, вероятно, могут быть «какие-то свои внутренние комплексы, обусловленные их историографией».

«Я вообще считаю, что сложно обвинять нас в агрессивном поведении по отношению к этим странам. Потому что ничего плохого мы своим соседям не желаем. Желаем только, чтобы они спокойно жили, развивались», — цитирует его kp.ru.

По его мнению, «не надо отвлекаться на комплексы и нарративы мышления отдельных польских генералов, тем более находящихся в отставке».

Военнослужащие блока НАТО на полигоне Адажи в Латвии

РИА Новости

© Оксана Джадан

Ранее польское издание Defence24 опубликовало статью бывшего командующего Сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, посвящённую взаимоотношениям России и НАТО в информационном пространстве. При этом он описал сценарий возможных боевых действий на западных рубежах РФ.

По его словам, Калининградская область имеет ключевое значение для политической и военной стратегии России, поскольку обеспечивает выход к Балтийскому морю и Польской низменности, а также в центральную и западную части Европы.

«Российской 6-й армии, взаимодействующей с Балтийским флотом, понадобится на захват стран Балтии от двух до четырёх суток», — заявил он. Его слова приводит РИА Новости.

При этом экс-командующий Сухопутными войсками Польши призвал не переоценивать роль так называемого Сувалкского коридора, который проходит по польско-литовской границе. Этот отрезок гипотетически может соединить территорию Калининградской области с Белоруссией. По мнению польского генерала, в случае боевых действий российские войска пройдут там, где им будет удобнее, и не станут смотреть на политическую карту мира.

В апреле 2019 года в интервью Wirtualna Polska Скшипчак заявлял о «необычайной значимости» Польши. По его словам, из-за нерасторопности НАТО в случае «нападения» со стороны России её вооружённые силы успеют занять Литву, Латвию и Эстонию, а Польша станет территорией непосредственного столкновения войск РФ и альянса.

Он также указывал, что США были готовы использовать ядерное оружие с целью «остановить Красную армию на территории Польши», добавив, что подобные планы существуют и сейчас на случай «агрессии» со стороны Москвы.

По мнению директора Института новейших государств, политолога Алексея Мартынова, нынешние заявления Скшипчака нацелены на поддержание мифа о «российской угрозе» в надежде на то, что союзники выделят Варшаве дополнительные средства.

«Это не политика, это типичное вымогательство и мелкий шантаж. Но он настолько некачественный, что никакого эффекта в виде выделения дополнительных средств на оборону от «злых русских» поляки не получат», — заявил RT Мартынов.

Отметим, что за последние месяцы официальные лица НАТО неоднократно высказывались о необходимости серьёзно подходить к «угрозе», якобы исходящей со стороны России.

В конце января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал поддерживать оборонный потенциал блока, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» РФ.

В середине февраля генсек альянса высказался за обновление стратегической концепции НАТО для того, чтобы она отвечала новым вызовам, в том числе со стороны Москвы. По его словам, с 2010 года, когда была принята нынешняя стратегическая концепция, в отношениях с РФ произошли фундаментальные изменения, и больше нет речи о «стратегическом партнёрстве с Россией».