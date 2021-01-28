«Увеличивать расходы на оборону»: в НАТО призвали быть готовыми к «агрессии» России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — члены альянса увеличить отчисления на оборонные расходы альянса в том числе в связи с «агрессивными действиями» России. Об этом говорится в заявлении председателя военного комитета НАТО Стюарта Пича. В Совфеде напомнили, что именно альянс приближается к российским границам и размещает вооружение в Восточной Европе. В свою очередь, в Госдуме отметили, что с помощью высказываний о «вызовах со стороны России» руководство НАТО добивается увеличения финансирования.

Призыв руководства НАТО к странам — участницам альянса об увеличении расходов на оборону из-за угроз, в том числе связанных с агрессией России, направлен лишь на «вытягивание денег налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета альянса». Об этом сказал депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT.

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«Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым всё мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России», — заявил Бальбек.

Ранее председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич сообщил, что генсек альянса призвал поддерживать оборонный потенциал блока, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.

«Генеральный секретарь НАТО призвал союзников и дальше увеличивать расходы на оборону, инвестировать в современные технические средства и обеспечивать готовность вооружённых сил (государств — членов НАТО. — RT) к решению таких проблем, как агрессивные действия России, терроризм и риски, вызванные усилением Китая», — сказал он.

По его словам, ни одна страна — ни в Северной Америке, ни в Европе — не может справиться в одиночку с проблемами безопасности, которые сложны и взаимосвязаны, а также прогрессируют от местных до национальных, региональных и международных.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил непонимание в связи с тем, что Столтенберг призывает к бдительности из-за России, которая никому не угрожает и не собирается этого делать.

«А что касается НАТО, то альянс приблизился вплотную к нашим границам — во всех странах бывшего Варшавского договора размещаются новые ракетные установки, новые вооружения, танки, то есть НАТО двигается к России, поэтому говорить о том, что есть угроза со стороны России, смешно», — подчеркнул собеседник RT.

Он добавил, что в НАТО также в открытую заявляют о возможности принять в альянс Грузию и Украину.

«Цинично говорить о том, что Россия угрожает, — это просто переваливать всё с больной головы на здоровую. Я считаю, что это неправильно и некорректно — устами такого уважаемого человека, как Столтенберг, делать подобные заявления. Конечно, он призывает увеличить, и это понятно, ему очень хочется увеличить бюджет НАТО, всю эту бюрократическую огромную машину, я имею в виду весь аппарат НАТО, поэтому всё понятно», — заключил Джабаров.

В декабре 2020 года начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщал о кратном увеличении заходов кораблей НАТО в Чёрное, Балтийское и Баренцево моря. Также он обратил внимание на увеличение полётов стратегической авиации США у границ России.

31 декабря 2020 года Йенс Столтенберг заявил, что альянс не рассматривает Россию как источник «непосредственной угрозы военного нападения». При этом он указал, что Москва якобы «использует свою военную мощь против соседей», таких как Грузия и Украина.

Позднее он говорил, что Китай не является противником НАТО, но подъём этого азиатского государства «создаёт проблемы» для Североатлантического блока.

«У Китая второй по величине оборонный бюджет в мире, и он продолжает быстрыми темпами модернизировать свои вооружённые силы», — подчёркивал Столтенберг.

Также Столтенберг упоминал Россию в своём интервью по случаю инаугурации президента США Джо Байдена.

«Мы одновременно сталкиваемся со множеством вызовов: подъём Китая... изменение глобального баланса сил, активизация России и применение ею силы против соседней Украины и в других частях мира, а также, конечно же, постоянная угроза террористических актов», — отмечал он 22 января.

Позднее Байден сообщил генсеку НАТО, что Вашингтон намерен «консультироваться и сотрудничать с союзниками по всему спектру общих проблем безопасности, в том числе касающихся Афганистана, Ирака и России».

Кроме того, в телефонном разговоре он также заверил Столтенберга в приверженности США принципу коллективной обороны.

«Президент подтвердил приверженность США коллективной обороне согласно статье 5 Североатлантического договора и подчеркнул свою приверженность укреплению трансатлантической безопасности», — подчёркивается в сообщении.