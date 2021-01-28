В Госдуме оценили призыв генсека НАТО о готовности к «агрессии» России

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга к членам военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.

По словам Бальбека, пока что наблюдаются многочисленные провокации и агрессивная риторика лишь со стороны НАТО.

При этот депутат отметил, что такие заявления являются способом «вытянуть деньги налогоплательщиков на пополнение и без того раздутого бюджета альянса».

«Такое ощущение, что НАТО приходят руководить не стратеги, а бухгалтеры, которым всё мало, нужны новые вливания, и они пишут фальшивые докладные о рисках и вызовах со стороны России», — добавил парламентарий.

Он также выразил мнение, что западному обывателю надоело слушать про российскую «агрессию», которая виртуальна.

«А вот дополнительные отчисления из его кармана в бюджет альянса вполне реальны», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Столтенберг призвал членов военного комитета альянса поддерживать оборонный потенциал их стран, в том числе чтобы оставаться готовыми реагировать на «агрессивные действия» России.