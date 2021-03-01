«Для России эта тема не нова»: что представляет собой оборонная программа США «Золотая Орда»

Программа научно-исследовательской лаборатории ВВС США «Золотая Орда» нацелена на создание боеприпасов, способных самостоятельно распределять между собой цели и обмениваться информацией. Как сообщила руководитель лаборатории бригадный генерал Хизер Прингл, во время недавних испытаний четырём снарядам удалось поразить четыре цели — ранее учебные пуски проводились только с двумя ракетами. Как отмечают эксперты, программа «Золотая Орда» укладывается в рамки сетецентрической концепции ведения боевых действий. Однако американскую программу нельзя назвать революционной для оборонной отрасли, поскольку в России ранее уже были внедрены аналогичные технологии, подчёркивают аналитики.

Программа ВВС США Golden Horde («Золотая Орда») по созданию совместных боеприпасов, способных самостоятельно распределять цели между собой, с большой долей вероятности является частью сетецентрического подхода к ведению боевых действий, считают эксперты. В то же время, как отмечают аналитики, для России такие координируемые бомбы нельзя назвать принципиально новыми, поскольку ещё в прошлом веке советский ВПК разработал противокорабельные ракеты с аналогичным принципом действия.

Напомним, в феврале Научно-исследовательская лаборатория ВВС США (Air Force Research Laboratory, AFRL) провела успешные испытания в рамках программы Golden Horde («Золотая Орда»).

Эта программа предполагает объединение в сеть нескольких видов боеприпасов (таких как высокоточные планирующие бомбы и ложные цели), с тем чтобы они могли обмениваться информацией и вести согласованную атаку.

Бригадный генерал Хизер Прингл, глава Научно-исследовательской лаборатории ВВС США

© Keith Lewis/ Air Force Research Laboratory

«Мы сделали следующий шаг к использованию уже не двух, а четырёх коллаборативных боеприпасов, которые сумели синхронно поразить четыре отдельные цели. Это большой шаг вперёд в реализации этой программы», — отметила 24 февраля бригадный генерал Хизер Прингл, глава Научно-исследовательской лаборатории ВВС США. Это заявление прозвучало на пресс-конференции в рамках симпозиума по вопросам аэрокосмической войны, который проводится под эгидой Ассоциации ВВС США.

Принцип совместных решений

Программа «Золотая Орда» сосредоточена на объединении авиационных высокоточных бомб малого диаметра GBU-39/B и воздушных приманок. Такая бомба массой 110 кг оснащена раскрывающимися крыльями, которые позволяют снаряду преодолевать более 75 км до цели в режиме планирования. В рамках программы боеприпас должен за время движения к первоначальной цели собрать информацию и передать её другим снарядам для выбора приоритетных объектов поражения.

В Научно-исследовательской лаборатории ВВС США идёт дискуссия относительно того, следует ли применять программу «Золотая Орда» к ограниченному количеству вооружений, или же следует создать технологию, которую смогут задействовать все производители оружия.

Истребитель F-16

© REUTERS/Paulo Whitaker

«Золотую Орду» руководство ВВС США выбрало в качестве одного из компонентов инициативы «Передовые программы ВВС США». Инициатива рассчитана до 2030 года и предполагает создание новых систем вооружений и разработку новых концепций ведения боевых действий.

По замыслу разработчиков, речь идёт о вооружениях, способных координироваться, обмениваясь данными. Использование подобной тактики должно повысить эффективность применения каждой задействованной единицы оружия. Обмен информацией позволяет уменьшить количество возможных ошибок за счёт более точных данных о местоположении целей.

В рамках этой концепции боеприпасы действуют по заранее определённым правилам и сценариям. Реализация «Золотой орды» не предусматривает использование технологий искусственного интеллекта.

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Преимуществами этой концепции разработчики называют возможность более гибко и оперативно реагировать на действия противника без использования дополнительных вооружений.

Первоначальные испытания в рамках программы «Золотая Орда» прошли в декабре 2020 года. Однако, как отмечает издание FlightGlobal, демонстрация технологии частично провалилась из-за проблем с программным обеспечением.

В рамках тестов группа из Испытательного центра ВВС США совершила полёт на истребителе F-16 и выпустила два снаряда малого диаметра, дополненных автономной коллаборативной функцией. Они быстро установили соединение друг с другом, и их локаторы обнаружили устройство глушения GPS-сигнала, сообщается на сайте Научно-исследовательской лаборатории.

«Во время испытаний снаряды использовали заранее определённые правила взаимодействия — набор ограничений, составленный планировщиком задания, и пришли к выводу, что глушитель GPS-сигнала не был приоритетной целью. Затем совместно снаряды определили две приоритетные цели. Однако из-за неправильной конфигурации программного обеспечения команды согласованного наведения не были переданы оружейной навигационной системе. В отсутствие обновлённых целей удар был нанесён по специальной безопасной цели», — отметили разработчики.

Информационный обмен

Как отмечают эксперты, программа «Золотая Орда» укладывается в рамки так называемой сетецентрической концепции ведения боевых действий.

«Речь в данном случае идёт о сетецентрическом подходе к ведению боевых действий. Современный подход предполагает, чтобы системы вооружений были интегрированы в единое информационное пространство», — пояснил в комментарии RT редактор газеты «Независимое военное обозрение» Дмитрий Литовкин.

В таком случае, добавил он, тактическая информация, включая карту местности и расположение целей, поступает напрямую на планшет командира.

«Даже если он непосредственно не видит цель, он может нажать на кнопку, после чего произойдёт расчёт параметров её поражения и снаряд попадёт в цель. То же самое происходит с БПЛА, вертолётами, которые также внедряются в единую систему управления. Кроме того, сейчас создаётся много высокоточных боеприпасов, траекторию которых можно корректировать с учётом ситуации», — говорит Литовкин.

Штаб-квартира Министерства обороны США

globallookpress.com

© Ron Sachs/dpa

Похожей точки зрения придерживается доктор военных наук капитан 1-го ранга в отставке Константин Сивков.

«Американская программа «Золотая Орда» определённо является элементом сетецентрического подхода к ведению боевых действий. Это генеральная линия развития высокоточных систем оружия будущего. Она объединяет вооружения в сеть для обмена информацией. Основным недостатком такого подхода можно назвать уязвимость подобных систем перед средствами радиоэлектронного подавления», — пояснил эксперт в комментарии RT.

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Напомним, термин «сетецентризм» впервые появился в американской IT-сфере и был перенесён в армейскую среду по инициативе вице-адмирала Артура Цебровского и эксперта Министерства обороны США Джона Гарстки в 1990-х годах. Суть этого подхода заключается в объединении усилий различных родов войск и автоматизации огневого поражения. Однако впервые такую идею высказал ещё в середине 1980-х годов советский маршал Николай Огарков.

Современная сетецентрическая концепция войны подразумевает вертикальную и горизонтальную интеграцию всех участников операции, которые обмениваются информацией об оперативной обстановке в режиме реального времени.

Как отмечают эксперты, технологии, применяемые сейчас в рамках программы «Золотая Орда», основаны на старых технических наработках, применявшихся не только в США, но и в России.

В качестве примера эксперты приводят российскую противокорабельную крылатую ракету П-700 «Гранит». Её разработка началась ещё в конце 1960-х годов, на вооружение боеприпас приняли в 1983 году.

Во время залпового пуска эти ракеты сами распределяют и классифицируют цели по важности и выбирают тактику. Они также принимают решение, какой именно объект будет атаковать каждая из них и какие манёвры для этого необходимы. После уничтожения приоритетных целей, боеспособные ракеты наносят удары по оставшимся судам противника.

Успешный пуск ракеты 3М45 «Гранит» с атомного ракетного крейсера пр. 11442 «Пётр Великий» 19 сентября 2017 г.

© mil.ru

«Ракеты «Гранит» имеют головки самонаведения, данные о параметрах цели, даже могут действовать в группе», — напомнил Дмитрий Литовкин.

По его словам, сегодня аналогичный подход применяется для объединения всех систем вооружений в единые информационные сети.

«Например, в России к таким вооружениям можно отнести танк на платформе «Армата», танк Т-90, а также артиллерийские самоходные системы «Мста-С» и «Коалиция–СВ», — добавил эксперт.

Константин Сивков также полагает, что ничего принципиально нового для оборонной сферы программа «Золотая Орда» не несёт.

«Советские ракеты П-700 «Гранит» ещё в прошлом веке умели обмениваться телеметрической информацией и проводить согласованную атаку целей, определяя главные и второстепенные объекты поражения. Для США новизна программы «Золотая Орда» состоит в том, что авиационные средства поражения также могут обмениваться информацией о целях противника и более надёжно поражать их. Но, например, для России эта тема далеко не нова», — подытожил Сивков.