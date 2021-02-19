«Потеря статуса крупной военной державы»: чем для Великобритании может грозить отказ от БМП и танков

В компании Lockheed Martin UK предупредили, что правительство Великобритании может закрыть программу модернизации БМП Warrior, стоящей на вооружении армии с 1980-х годов. Об этом заявила журналистам в ходе онлайн-брифинга представитель предприятия Керен Уилкинс. Ранее The Times сообщила, что власти Соединённого Королевства в свете финансовых трудностей и обсуждения новых подходов к развитию ВС могут отказаться от эксплуатации парка БМП и заодно танков Challenger 2. По словам журналистов, сэкономленные средства будут вложены в авиацию, кибервойска и космос. Однако, как считают эксперты, столь радикальный пересмотр оборонной парадигмы приведёт к потере Великобританией статуса крупной военной державы.

Правительство Соединённого Королевства может ликвидировать программу модернизации боевой машины пехоты семейства Warrior. Об этом сообщила журналистам на онлайн-брифинге директор программы продления возможностей БМП (WCSP) британского филиала американской корпорации Lockheed Martin Керен Уилкинс.

«По словам представителей Сухопутных войск (Великобритании. — RT), наша программа — единственная возможность в соответствии со всеми их требованиями обеспечить боевые машины пехоты, которые способны вместить сзади (в десантном отсеке. — RT) целое отделение, снабжены в качестве основного орудия 40-мм пушкой, обеспечены дополнительной броневой защитой и обладают другими отличными характеристиками», — цитирует Уилкинс портал Defense News.

Судьба программы совершенствования Warrior должна быть решена в ближайшее время. Ожидается, что ситуация по БМП прояснится с публикацией доклада, посвящённого комплексному анализу безопасности, обороны и внешней политики Великобритании.

Как заявил в декабре 2020 года министр обороны страны Бен Уоллес, вместе с этим документом британские власти примут план распределения суммы в £16,5 млрд ($23,1 млрд) на нужды Вооружённых сил. Таким образом, по информации издания Jane's, финансирование армии Соединённого Королевства увеличится на £4 млрд ($5,6 млрд). Соответствующее распоряжение в ноябре отдал премьер-министр Борис Джонсон.

«Особой погоды модернизация не сделает»

По данным газеты The Times, в настоящее время в парке британских войск находится 388 единиц семейства Warrior в различных модификациях. Машина была создана в первой половине 1980-х годов. На поле боя БМП непосредственно взаимодействует с пехотой и танком Challenger 2.

Изначально Минобороны Великобритании собиралось использовать Warrior до 2010 года, но позже приняло решение продлить эксплуатацию до 2040 года посредством модернизации. В случае положительного решения правительства в течение восьми лет обновлению подлежат 275 БМП.

Как следует из материалов Lockheed Martin UK, программа совершенствования Warrior предусматривает увеличение ударной мощи, повышение живучести на театре военных действий (ТВД) и улучшение ситуационной осведомлённости экипажа.

БМП Warrior на полигоне

© Lockheed Martin UK photo

Чтобы достичь новых качеств, конструкторы установили на машине новые камеры обзора, башню с 40-мм орудием, систему прицеливания, комплекс управления огнём, цифровое оборудование и модульную быстросменяемую броню. Также специалисты Lockheed Martin UK сделали нахождение военнослужащих в БМП более комфортным.

В целом, как утверждает компания, проведённые работы позволили усилить ударную мощь бронетанкового подразделения. Между тем британские власти не спешат принимать на вооружение модернизированную версию Warrior.

В 2018 году предприятие передало заказчику 11 усовершенствованных машин в пяти модификациях. Если верить Lockheed Martin UK, то их БМП продемонстрировали возросшие боевые характеристики. По состоянию на декабрь 2020 года Минобороны королевства завершило 80% полевых испытаний образцов Warrior.

Как считают эксперты, британская БМП периода конца холодной войны представляла собой достойный образец западной конструкторской мысли. Создатели Warrior укрепили лобовую проекцию, позаботившись о защите машины от попадания стоявших на вооружении СССР и стран Варшавского договора 30-мм снарядов.

Также машина хорошо зарекомендовала себя в Ираке во время операции «Буря в пустыне» и на территории бывшей Югославии.

Однако сейчас, как пояснил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов, Warrior сильно устарела. При этом эксперт не разделяет оптимизма Lockheed Martin UK по поводу возможностей модернизированной БМП. По его словам, предприятию не удалось разработать по-настоящему современный боевой образец.

«Эта машина морально устарела. Особой погоды её модернизация не сделает. На мой взгляд, Warrior может успешно воевать только с технически слабым противником, лишённым современных средств поражения. Она находится где-то на уровне российского БМП-2 и совершенно точно уступает нашему БМП-3», — отметил Суворов.

Между тем в Lockheed Martin UK опасаются, что отказ правительства Великобритании от модернизации Warrior поставит на грань выживания центр проектирования новых систем вооружения в Амптхилле, где работают около 2 тыс. человек, среди которых 80% — британские подданные.

Также закрытие программы совершенствования Warrior может осложнить производство турельных установок (средств для монтажа мелкокалиберного вооружения) для бронированных разведывательных машин Ajax разработки General Dynamics UK. Данный тип военной техники собирается на заводе в Южном Уэльсе.

О негативных последствиях сворачивания плана модернизации Warrior предупреждают и аудиторы. В отчёте международной консалтинговой компании KPMG говорится, что обновление 275 БМП в течение последующих восьми лет может принести британской экономике около £1 млрд ($1,4 млрд) валовой добавленной стоимости.

«Переориентация на более продвинутые вещи»

Напомним, по данным The Times, на фоне экономических проблем из-за пандемии COVID-19 руководство Великобритании ещё в августе прошлого года выразило недовольство возросшей стоимостью работ по модернизации парка БМП и танков Challenger 2. В связи с этим власти могут отказаться от эксплуатации данных образцов, предполагают журналисты.

Танк Challenger 2 на юге Ирака

Reuters

© Tony Nicoletti JB/CRB

По их данным, сэкономленные на обновлении Warrior и Challenger 2 средства пойдут на развитие авиации, космической отрасли, потенциала кибервойск и других сфер военной деятельности. Правда, обратной стороной такого решения станет потеря Великобританией статуса одной из ведущих держав Североатлантического альянса и главного военного союзника Соединённых Штатов.

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«В том случае, если мы не сможем предоставлять технику ближнего боя, нас просто перестанут считать надёжной ведущей державой НАТО. Таким образом, мы окажемся позади таких стран, как Франция, Германия, Польша и Венгрия», — подчеркнул источник в Минобороны королевства.

В комментарии RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев заявил, что идея отказа от эксплуатации тяжёлой военной техники зародилась в недрах Минобороны Великобритании совсем неслучайно. По мнению эксперта, она вызвана финансовыми трудностями и стремлением королевства поспевать за бурным прогрессом в совершенствовании информационных, разведывательных и воздушно-космических систем.

«Возможно, это переориентация на, условно говоря, более продвинутые вещи — авиацию, высокоточные ракеты, БПЛА. Сюда действительно переносится центр тяжести, чтобы эффективно прикрывать те же сухопутные войска. Но я бы не спешил с однозначными выводами. Экспедиционные задачи, в которые традиционно вовлечена Британия, требуют наличия и БМП, и танков, пусть и в немодернизированном виде», — рассуждает Корнев.

В свою очередь, Сергей Суворов полагает, что вместе со сворачиванием плана модернизации Warrior и Challenger 2 Лондону действительно придётся попрощаться со статусом крупной военной державы, способной проецировать силу на дальних рубежах.

«В Warrior и Challenger 2 ничего выдающегося нет, но модернизационный потенциал британского танка не исчерпан. Если в Лондоне всё же откажутся от этой техники, то боевые возможности армии королевства заметно снизятся. Да, необходимо развивать разные виды и рода войск, но без современных танков и БМП ни один конфликт выиграть невозможно», — заключил Суворов.