«Отношения с Евросоюзом никогда не подразумевали равноправия»: смогут ли Турция и ЕС преодолеть политические разногласия

Залог стабильности на европейском континенте кроется в балансе отношений ЕС с Турцией и Россией. Об этом написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в статье, посвящённой будущим связям Анкары и Брюсселя. Боррель считает, что европейцы вправе задавать своему партнёру вопросы, поскольку страна претендует на вступление в Евросоюз. Турция набрала силу, и с ней приходится считаться, в то же время у ЕС с Анкарой есть немало расхождений, констатировал политик. Он выразил уверенность, что стороны в дальнейшем могут изменить свои отношения к лучшему. Однако эксперты сомневаются, что власти Турции пойдут на уступки ради членства республики в ЕС.

Стабильность в Европе невозможна без баланса в отношениях ЕС с Турцией, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Об этом он написал в своём блоге.

По словам верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, напряжённость в отношениях с Турцией стала одной из важнейших проблем ЕС в 2020-м и есть вероятность, что эта ситуация сохранится и в следующем году. Боррель напомнил, что европейская интеграция была связана с необходимостью устранить конфликты между странами.

«Сегодня по-прежнему очевидно, что Европейский союз не сможет достичь стабильности на континенте, пока не найдёт нужный баланс в отношениях с Турцией и Российской Федерацией», — написал Боррель.

Год назад, когда Боррель заступал на нынешний пост, отношения Брюсселя и Анкары уже развивались по нисходящей траектории, отметил дипломат. Взаимные ожидания от договора, подписанного Турцией и ЕС в 2016 году после миграционного кризиса 2015-го, не оправдались, хотя это соглашение и помогло контролировать миграционные потоки в направлении Европы.

Жозеп Боррель

Reuters

© Olivier Matthys

«Турция стала значимой в региональном плане силой, и с ней приходится считаться. Однако её международная повестка несколько расходится с повесткой ЕС, а методы Турции отличаются от методов ЕС», — говорится в статье Борреля.

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По его словам, «в связи с этим возникают основополагающие вопросы касательно целей Турции».

«Тот факт, что Турция — кандидат на вступление в Европейский союз, даёт ЕС полное право задавать такие вопросы», — подчеркнул Боррель.

Он пояснил, что приветствует заявления турецкой стороны о заинтересованности в присоединении к Евросоюзу, но эти заявления должны подтверждаться действиями.

«У нас по-прежнему есть возможность задать новый вектор наших отношений. ЕС делает Турции щедрое предложение в надежде, что она не преминет принять его», — добавил Боррель.

При этом эксперты затрудняются сказать, что именно подразумевает под «щедрым предложением» глава европейской дипломатии.

Как отметил в комментарии RT доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули, возможно, речь идёт о расширении договора 2016 года.

«Например, Евросоюз может предложить Анкаре более значимые суммы на содержание мигрантов на турецкой территории. Также вполне может идти речь о дополнительном согласовании позиций европейских стран и Турции по Ливии. Однако такие предложения могут показаться для Анкары недостаточными, поскольку в последнее время турецкие амбиции выходят за рамки того, что ЕС может ей предложить», — считает эксперт.

По мнению директора Центра изучения новой Турции Юрия Мавашева, если под предложением Турции руководство ЕС подразумевает приглашение Анкары к диалогу, то этого недостаточно.

«В основе противоречий между ЕС и Турцией лежит вопрос разницы восприятия того, что принято называть европейскими ценностями», — пояснил Мавашев в разговоре с RT.

Глубинные противоречия

Напомним, 11 декабря стало известно о планах Евросоюза расширить персональные санкции против Турции. Решение было принято на саммите глав стран ЕС в Брюсселе.

Поводом для новых ограничений стали геолого-разведочные работы на кипрском шельфе, которые ведёт Турция вопреки позиции Республики Кипр и Европы.

Главы государств ЕС обвинили Анкару в том, что она «принимает односторонние меры и устраивает провокации», а также «ужесточила свою риторику в отношении ЕС».

Кроме того, Евросовет призвал верховного представителя ЕС и Еврокомиссию предоставить доклад о состоянии политических, экономических и торговых отношений между Евросоюзом и Турцией до заседания глав стран ЕС в марте 2021 года. Он также должен включать информацию о возможных действиях, включая расширение санкций.

Турецкое буровое судно Yavuz в сопровождении фрегата ВМС Турции TCG Gemlik

Reuters

© Murad Sezer

Напомним, нынешнее противостояние в Восточном Средиземноморье связано с открытием в 2010-х годах крупных газовых месторождений на кипрском шельфе. С точки зрения Евросоюза, единственной страной, имеющей права на эти ресурсы, является признанная на международном уровне Республика Кипр. Однако Турция оспаривает это и считает, что права на разработку недр принадлежат также Турецкой Республике Северного Кипра, которая признана только Анкарой.

Турция развернула в Восточном Средиземноморье бурильные работы. В 2019 году в этот район были направлены буровые корабли Fatih и Yavuz. В 2020 году Турция послала в спорный регион ещё одно исследовательское судно — Oruc Reis.

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При этом власти республики считают санкции ЕС несправедливыми. Как заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги саммита лидеров ЕС, Анкара требует, чтобы Брюссель выполнил данные ей обещания.

Впоследствии он также подчеркнул, что Турция не позволит нарушать свои права и суверенитет.

«Турция ждёт от ЕС не санкций, а выполнения своих обещаний о полноправном членстве в организации», — сказал Эрдоган.

Как пояснил Александр Тэвдой-Бурмули, ключевая проблема в отношениях сторон состоит в том, что целый ряд стран ЕС, включая Францию и Великобританию, выступают против членства Турции в объединении и блокируют процесс её интеграции по геополитическим причинам.

«С какого-то момента к геополитике прибавились ценностные разногласия. Турция строит авторитарный режим, к тому же Анкара позиционирует себя как защитницу ислама во всём мире. Для ЕС, уставшего от мультикультурализма, это неприемлемо», — пояснил эксперт.

Беженка из Сирии на территории турецкой провинции Шанлыурфа

Reuters

© Yannis Behrakis

Спор из-за недр кипрского шельфа не единственная за последние годы причина разногласий между ЕС и Турцией.

С помощью подписанного в 2016 году между Анкарой и Брюсселем соглашения руководство Евросоюза рассчитывало остановить приток переселенцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Согласно статистике европейской службы Frontex, за 2015 год по этому маршруту в Евросоюз перебрались порядка 885 тыс. нелегальных мигрантов.

Напомним, Турция тогда согласилась принимать и размещать на своей территории нелегальных мигрантов, высылаемых из ЕС.

В свою очередь, Брюссель обязался забирать с турецкой территории одного легального сирийского беженца в обмен на одного нелегала. Кроме того, Турция должна была получить от ЕС финансирование в размере €6 млрд до 2019 года.

Возобновление переговоров о возможном членстве Турции в ЕС стало ещё одним условием соглашения.

Хотя в целом договорённости выполнялись, в начале 2020 года Турция открыла границу с Европейским союзом для сирийских беженцев. Как заявил тогда Реджеп Тайип Эрдоган, Брюссель ничего не сделал для помощи Анкаре по вопросу беженцев из САР.

«О большем речи идти не может»

Стоить напомнить, что первые усилия по интеграции в европейское сообщество Турция предприняла ещё в 1959 году. Тогда республика подала заявку на ассоциированное членство в только что созданное Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). В 1963 году стороны подписали договор, предоставивший Турции статус ассоциированного члена ЕЭС.

Однако в дальнейшем процесс интеграции застопорился из-за внутриполитической нестабильности в Турции.

В 1987 году Турция подала заявку на вступление в Европейское сообщество, но её отклонила Еврокомиссия. Исключение Анкары из числа кандидатов в Европе мотивировали тем, что в стране практикуются пытки, а также тем, что турецкие войска остаются на Кипре.

Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Presidential Press Office

Однако в 1999 году лидеры ЕС всё же предоставили Турции статус кандидата на членство в союзе.

Несмотря на это, а также на заявления еврочиновников, эксперты сомневаются, что страна сможет стать членом Евросоюза.

«Главный вопрос в том, каким будет дальнейшее сотрудничество. Отношения с Евросоюзом никогда не подразумевали равноправия для Турции. И турки это понимают и не хотят терять свою политическую субъектность. Поэтому в перспективе диалог может касаться исключительно условий пролонгации статуса Турции в качестве кандидата на вступление в ЕС. О большем речи идти не может», — уверен Юрий Мавашев.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Тэвдой-Бурмули. При этом, по его мнению, сегодня республика уже не так заинтересована в евроинтеграции, как раньше.

«Динамика политического развития в последние десять лет уводит Турцию от сближения с ЕС, хотя формально она остаётся кандидатом на членство. Этот статус Анкара сохраняет, чтобы использовать его и получать некоторые бонусы. Но очевидно, что вступление в ЕС ликвидирует независимость турецкой дипломатии. Вряд ли стороны смогут преодолеть разногласия и вернуться к диалогу об интеграции», — прогнозирует эксперт.