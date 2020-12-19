Боррель призвал к поиску баланса в отношениях с Россией

Короткая ссылка
Евросоюз не сможет обеспечить стабильность в регионе если не найдёт баланс в отношениях с Россией и Турцией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель призвал к поиску баланса в отношениях с Россией
  • Reuters

«И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдёт правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией», — написал Боррель в своём блоге.

По его словам, европейская интеграция была продиктована необходимостью устранить конфликты между странами.

Он отметил, что Россия и Турция с момента своего возникновения были частью уравнения региональной безопасности.

Ранее Жозеп Боррель пытался провести трёхстороннюю встречу с главами МИД Армении и Азербайджана, однако это оказалось невозможным.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить