Боррель призвал к поиску баланса в отношениях с Россией

Евросоюз не сможет обеспечить стабильность в регионе если не найдёт баланс в отношениях с Россией и Турцией, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«И сегодня по-прежнему ясно, что Европейский союз не сможет добиться стабильности на континенте, пока он не найдёт правильный баланс в своих отношениях с Турцией и Российской Федерацией», — написал Боррель в своём блоге.

По его словам, европейская интеграция была продиктована необходимостью устранить конфликты между странами.

Он отметил, что Россия и Турция с момента своего возникновения были частью уравнения региональной безопасности.

Ранее Жозеп Боррель пытался провести трёхстороннюю встречу с главами МИД Армении и Азербайджана, однако это оказалось невозможным.