Боррель пытался провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель пытался провести трёхстороннюю встречу с главами МИД Армении и Азербайджана, однако это оказалось невозможным. Об этом дипломат заявил по прибытии на заседание Совета партнёрства ЕС — Армения в Брюсселе.
Боррель пытался провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана
  • Reuters

«Поскольку со мной общались оба министра (Армении и Азербайджана. — RT), мы попытались установить трёхсторонний контакт — Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это было невозможно, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно», — приводит его слова ТАСС.

Как ранее заявили в российском Минобороны, Россия находится в постоянном взаимодействии с Генштабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе.

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