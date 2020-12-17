Боррель пытался провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана
- Reuters
«Поскольку со мной общались оба министра (Армении и Азербайджана. — RT), мы попытались установить трёхсторонний контакт — Европейский союз, Армения и Азербайджан. Это было невозможно, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно», — приводит его слова ТАСС.
Как ранее заявили в российском Минобороны, Россия находится в постоянном взаимодействии с Генштабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе.