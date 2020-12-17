В МО заявили о постоянном взаимодействии с Ереваном и Баку в Карабахе
- РИА Новости
«Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении», — говорится в бюллетене ведомства.
За сутки в регионе не зафиксировано случаев нарушения режима прекращения огня.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о позиции российской стороны по ситуации в зоне Нагорного Карабаха.