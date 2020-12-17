В МО заявили о постоянном взаимодействии с Ереваном и Баку в Карабахе

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Россия находится в постоянном взаимодействии с Генштабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении в целях безопасности и предотвращения возможных инцидентов в Нагорном Карабахе, заявили в российском Минобороны.
В МО заявили о постоянном взаимодействии с Ереваном и Баку в Карабахе
  • РИА Новости

«Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Вооружённых сил Азербайджана и Армении», — говорится в бюллетене ведомства.

За сутки в регионе не зафиксировано случаев нарушения режима прекращения огня.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции рассказал о позиции российской стороны по ситуации в зоне Нагорного Карабаха.

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