Путин рассказал о позиции России по Нагорному Карабаху

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Президент России Владимир Путин рассказал о позиции российской стороны по ситуации в зоне Нагорного Карабаха.
Путин рассказал о позиции России по Нагорному Карабаху
  • РИА Новости

«Позиция России всегда заключалась в том, что мы должны без всякого кровопролития прийти к договорённостям. Так была выстроена наша позиция и в Минской группе ОБСЕ», — сказал он.

По словам президента, Россия на протяжении многих лет исходила из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Нагорного Карабаха. 

«Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным. То есть на будущее должен быть зафиксирован статус-кво в Нагорном Карабахе, но при обязательном создании возможности общения между Нагорным Карабахом и Арменией», — сказал он.

Путин добавил, что для этого предполагалось создать так называемый Лачинский коридор — коридор связи между Арменией и Нагорным Карабахом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что позиция российского лидера Владимира Путина помогла снизить эскалацию напряжённости в Нагорном Карабахе.

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