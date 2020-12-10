Эрдоган заявил, что позиция Путина помогла урегулированию в Карабахе

Позиция российского лидера Владимира Путина помогла снизить эскалацию напряжённости в Нагорном Карабахе. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Reuters

«Позитивная позиция президента России Владимира Путина позволила снизить эскалацию напряжённости в Карабахе», — цитирует Anadolu Эрдогана. #Азербайджан#Турция#президент#Эрдоганpic.twitter.com/TeIGwWSx91 — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) December 10, 2020 Ранее Путин отмечал, что трёхстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется. В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.