Эрдоган заявил, что позиция Путина помогла урегулированию в Карабахе
- Reuters
«Позитивная позиция президента России Владимира Путина позволила снизить эскалацию напряжённости в Карабахе», — цитирует Anadolu Эрдогана.
#Азербайджан#Турция#президент#Эрдоганpic.twitter.com/TeIGwWSx91— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) December 10, 2020
Ранее Путин отмечал, что трёхстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется.
В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе.