Эрдоган заявил, что позиция Путина помогла урегулированию в Карабахе

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Позиция российского лидера Владимира Путина помогла снизить эскалацию напряжённости в Нагорном Карабахе. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган заявил, что позиция Путина помогла урегулированию в Карабахе
  • Reuters

«Позитивная позиция президента России Владимира Путина позволила снизить эскалацию напряжённости в Карабахе», — цитирует Anadolu Эрдогана.

Ранее Путин отмечал, что трёхстороннее заявление по Карабаху последовательно реализуется

В ночь на 10 ноября Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали заявление о прекращении огня в Карабахе. 

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