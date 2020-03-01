Миграционное давление: Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом, которую уже пересекли около 20 тыс. сирийских беженцев. Он напомнил, что ЕС обещал помощь Анкаре в вопросе мигрантов из Сирии, однако не сдержал слово. Решение было принято руководством Турции после обострения ситуации в сирийском Идлибе. Эксперты считают, что таким образом Анкара пытается надавить на Европу и НАТО, чтобы получить поддержку своей операции в САР.

Турция открыла границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что в ЕС обещали помощь Анкаре в вопросе беженцев из Сирии, однако не «сдержали слово».

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — заявил Эрдоган.

По оценке главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, в ЕС, в общей сложности, прошли уже более 47 тыс. сирийских беженцев.

«По состоянию на 23.50 (субботы 29 февраля. — RT), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (пограничная с Болгарией провинция. — RT), составляет 47 113», - говорится в сообщении Сойлу в Twitter.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

AFP

© Adem ALTAN

Кроме того Эрдоган заявил, что Турция не намерена закрывать границу с Европой или каким-либо образом сдерживать мигрантов, напомнив, что на территории Турции уже находятся 3,7 млн граждан Сирии, и Анкара просто не сможет выдержать новую волну беженцев.

Накануне западные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщили, что полиции, береговой охране и пограничникам был отдан приказ не вмешиваться в ситуацию с потоком беженцев в ЕС.

При этом представитель пресс-службы Еврокомиссии Питер Стано сообщил, что Евросоюз не получал официальных извещений от Турции об изменении её миграционной политики.

Движение в ЕС

После известий об открытии границы Турцией на пропускных пунктах начали скапливаться люди, желающие переправиться в Европу. По информации Reuters, тысячи беженцев и мигрантов с этой целью отправились в турецкий приграничный город Эдирне.

В то же время сотни людей собрались на границе с Грецией у пропускного пункта Кастаниес в ожидании перехода. Периодически между собравшимися мигрантами и греческими полицейскими происходят столкновения. Похожая ситуация сложилась и в регионе Эврос, где греческие силовики помешали около тысячи беженцев перейти границу.

В то же время, по информации западных СМИ, в самой Греции идут протесты против нового притока мигрантов, в ходе которых начались столкновения уже между коренными жителями страны и полицейскими.

Так, акции неповиновения прошли на островах Хиос, Самос и Лесбос, где местные жители протестуют против приёма новых мигрантов из Сирии, других стран Ближнего Востока и Африки и строительства центров для их содержания. По мнению жителей островов, это приведёт к подрыву жизненно важной туристической индустрии.

Стоит отметить, что Греция стала главными «воротами» через которую из Турции в Европу хлынул поток беженцев во время миграционного кризиса 2015 года.

Реакция Европы

Из-за решения Турции открыть свои границы и не препятствовать попыткам мигрантов и беженцев нелегально попасть в Европу глава внешнеполитического ведомства Греции потребовал срочного созыва Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.

По данным агентства, глава министерства Никос Дендиас позвонил находящемуся в Хартуме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и потребовал созыва экстренного заседания совета на уровне глав МИД.

Кроме того 1 тыс. греческих военных и 400 полицейских с бронетехникой были стянуты к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией. Об этом сообщила греческая газета Kathimerini.

Усилила свою границу с Турцией и Болгария. Красимир Каракачанов — Министр обороны Болгарии — объявил о готовности направить на границу с Турцией 1 тыс. солдат и армейское оборудование, отметив, что не допустит прохода нелегалов на болгарскую территорию, сообщает DW.

Отреагировали на действия Турции и в Германии. Так, представитель правящего блока ХДС-ХСС в германском правительстве Матиас Мидделберг заявил, что ситуация с миграционным кризисом в Европе в 2015 году не должна повториться, и назвал действия Эрдогана безответственными.

«Вместо того, чтобы обеспечить беженцам хорошие условия на полученные от ЕС миллиарды, он использует мигрантов в качестве средства для достижений своих политических целей», — приводит слова политика газета Handelsblatt.

В свою очередь, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич отметил, что его страна осознаёт свою ответственность и готова к притоку мигрантов. При этом глава МИД Сербии подчеркнул, что его страна не будет размещать беженцев у себя в ожидании отправки в другие страны ЕС.

Столкновение в Идлибе

Напомним, что решение об открытии границы для беженцев было принято властями Турции сразу после инцидента в Идлибе, где в результате обстрела со стороны правительственных сил Сирии погибли 33 турецких военнослужащих. Минобороны России, комментируя произошедшее, отметило, что причиной инцидента стало нахождение военных ВС Турции в рядах боевиков.

Эксперты считают, что, открыв границы для сирийских беженцев сразу после обострения ситуации в Идлибе, Турция хочет надавить на Европу для получения поддержки своей военной операции в Идлибе.

В разговоре с RT начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов отметил, что контроль над потоком беженцев в Европу является мощным рычагом давления на руководство ЕС и НАТО в сирийском вопросе.

«Эрдогану выгодно открыть границу именно сейчас, поскольку его отношения с ЕС на низком уровне, некогда обещанное вступление в Евросоюз уже не светит. Поэтому таким образом угрожать Европе и использовать ситуацию с выгодой для себя вполне вписывается в логику действий Анкары», — пояснил эксперт.

С этой точкой зрения согласен и член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош.

«Мигранты — основной рычаг давления Турции на ЕС. Если интересы Турции в Сирии не будут соблюдаться, то Анкара откроет возможность беженцам выходить в Европу. В Турции их находится около 2-3 миллионов, и они, конечно же, постараются скорее воспользоваться этой возможностью», — отметил эксперт в интервью RT.

Несработавшее соглашение

Напомним, в 2016 году Турция и Евросоюз заключили соглашение, в рамках которого турецкая сторона брала на себя обязательства принимать обратно нелегальных мигрантов, пытающихся пробраться в ЕС через Турцию и Грецию. В обмен на каждого нелегала из Сирии Евросоюз обязался забирать из Турции одного легального сирийского беженца.

Мигранты собираются у греческой границы в городе Эдирне

Reuters

© Umit Bektas

В ответ на сотрудничество Евросоюз согласился ускорить либерализацию визового режима для Турции, а также выделить финансовую поддержку в размере €3 млрд.

Однако за последние годы отношения Турции и Евросоюза не раз омрачались взаимными упрёками, а решение Анкары начать операцию «Источник мира» в 2019 году только ухудшило перспективы турецко-европейской интеграции.

Как заявил в середине октября 2019 года глава Европарламента Давид Сассоли, Евросоюз должен приостановить диалог с Турцией о вступлении в ЕС из-за сирийской операции.

Впрочем, на практике эти переговоры были фактически заморожены уже давно — ещё в 2017 году канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о необходимости остановить диалог по вопросу евроинтеграции Турции. Впоследствии с похожим заявлением выступил и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, положения этого соглашения не выполнили обе стороны, однако только по той причине, что выполнить их в полной мере не представляется возможным.

Также по теме «Рано или поздно придётся договариваться»: к чему может привести эскалация конфликта в сирийском Идлибе Как сообщили в Минобороны РФ, турецкие военнослужащие попали под обстрел сирийских войск, поскольку Центр по примирению воюющих сторон...

«Страны ЕС обещали принять легальных беженцев из Турции, однако их оказалось слишком много. Что касается средств на содержание беженцев, которые остались в Турции, то Европа их выплатила в полном объёме. Анкара раньше соглашалась сдерживать мигрантов на своей территории, а теперь решила отменить это решение. Поэтому здесь, скорее всего, вопрос политический, а не гуманитарный», — считает политолог.

Оценивая решение Эрдогана открыть границу с ЕС для нелегальных мигрантов, политолог Александр Асафов отметил, что новый поток беженцев в Европу скажется в максимально негативном ключе и дестабилизирует обстановку в странах союза.

«Например, именно проблема с беженцами в 2015 году и привела к росту популярности правых партий в Германии и других странах ЕС. Поэтому новый миграционный кризис не добавит стабильности ни международным отношениям, ни стабильности и безопасности самой Европе», — отметил политолог в интервью RT.

В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT подчеркнул, что приток беженцев из Ближнего Востока является серьёзной проблемой для ЕС, и Эрдоган это хорошо понимает, что даёт ему инструмент давления.