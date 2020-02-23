«Опасные образцы военной техники попадают к террористам»: в Кремле заявили о невыполнении Турцией обязательств по Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция пока не выполнила договорённости по Сирии, достигнутые в Сочи Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он напомнил, что Анкара должна гарантировать разведение тяжёлых вооружений в регионе, однако к террористам в Идлибе до сих пор попадают «опасные образцы военной техники». В то же время представитель Кремля призвал не выстраивать негативные сценарии развития российско-турецких отношений, поскольку армии стран постоянно находятся в контакте.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Турция пока не выполнила договорённости по Сирии, достигнутые в Сочи президентами Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Песков пояснил, что в документах, подписанных российским и турецким лидерами, говорилось, что именно Анкара должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжёлых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии. Однако на данный момент террористы в Идлибе «прекрасно вооружены, постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой», добавил пресс-секретарь.

«Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И все это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», — отметил Песков.

Песков также рассказал, что Владимир Путин «является сторонником» проведения саммита по Сирии и встреча лидеров России, Турции, Франции и Германии может состояться, когда удастся согласовать графики глав государств. Он напомнил, что 21 февраля Путин и Эрдоган провели телефонный разговор, тональность которого была рабочей.

Песков разъяснил, что наступательные действия террористов в Идлибе не могли остаться без ответа сирийских вооружённых сил, что приводило к «чрезвычайной напряжённости».

В то же время пресс-секретарь отметил, что российские и турецкие военные «находятся в постоянном контакте». Он призвал не впадать в «мрачные настроения» и не выстраивать негативные сценарии развития российско-турецких отношений из-за обострения ситуации в Идлибе.

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Ранее Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для описания происходящего в Идлибе можно использовать слово «война». Кроме того, по словам турецкого лидера, он попросил Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в Идлибе и до конца февраля отошла от турецких наблюдательных пунктов. Эрдоган отметил, что в противном случае Турция даст военный ответ.

Владимир Путин в разговоре с турецким коллегой выразил серьёзную обеспокоенность агрессивными действиями экстремистских группировок в регионе, а также заявил о необходимости безусловного уважения суверенитета Сирии.

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Идлибская зона деэскалации является последним крупным районом, находящимся под контролем террористических организаций. Для урегулирования ситуации Россия и Турция договорились о совместных действиях, которые включают создание наблюдательных постов и совместных патрулей. Однако боевики в регионе не соблюдают договорённости о прекращении огня и предпринимают попытки развернуть наступление на позиции правительственных сирийских войск. Помимо этого террористы совершают атаки на мирных жителей и военную базу Хмеймим.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявляла, что Москва остаётся приверженной сочинскому меморандуму и настроена на продолжение сотрудничества, но турецкая сторона «хронически» не выполняет взятые на себя обязательства.

Напомним, Россия принимала участие в урегулировании ситуации после начала в Сирии турецкой операции «Источник мира». 9 октября 2019 года Анкара приступила к военной операции на территории САР, нацеленной против курдских Сирийских демократических сил (СДС) и входящих в их состав Отрядов народной самообороны (YPG). Анкара причисляет данные формирования к террористическим. США, поддерживавшие СДС в ходе конфликта в Сирии, перед началом турецкой операции начали вывод своих военнослужащих из северных районов Сирии. Сложившаяся ситуация привела к существенному росту напряжённости в регионе.

22 октября Владимир Путин заявил, что по итогам переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи удалось достичь соглашений, позволяющих «разрешить острую ситуацию, которая сложилась на сирийско-турецкой границе». Стороны договорились, что в зону за пределами турецкой операции в САР войдут сирийские военнослужащие и российская военная полиция, которые будут содействовать отводу курдских подразделений и их вооружений на 30 км от сирийско-турецкой границы. Также лидеры договорились о начале совместного российско-турецкого патрулирования «на глубину 10 км от границы к западу и к востоку» от района турецкой операции.