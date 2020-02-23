В Кремле оценили возможность четырёхстороннего саммита по Сирии

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Согласование даты проведения саммита России, Турции, Германии и Франции по ситуации в Сирии пока продолжается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В Кремле оценили возможность четырёхстороннего саммита по Сирии
  • РИА Новости

«Пока продолжается согласование», — сказал он РИА Новости.

В программе «Москва. Кремль. Путин» Песков отметил, что российский лидер «является сторонником» проведения саммита по Сирии.

Встреча может состояться, «когда удастся согласовать графики четырёх президентов», уточнил он. Слова Пескова приводит портал «Вести».

Как заявил 22 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, 5 марта он намерен встретиться с коллегами из России, Франции и Германии Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в этом регионе.

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