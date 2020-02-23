Песков призвал избегать «мрачных» прогнозов вокруг отношений с Турцией

Короткая ссылка
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от прогнозирования негативных сценариев развития российско-турецких отношений на фоне ситуации в сирийской провинции Идлиб.
Песков призвал избегать «мрачных» прогнозов вокруг отношений с Турцией
  • Reuters

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» Песков отметил, что Россия и Турция находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии, в том числе на высшем уровне.

«Президент (России Владимир Путин. — RT) на этой неделе уделил очень большое время ситуации в Сирии и этой кризисной ситуации вокруг Идлиба в частности», — цитирует его портал «Вести».

При этом Песков отметил, что напряжение в Сирии сохраняется. 

По его словам, правительство Сирии не могло оставить без ответа наступательные действия боевиков в Идлибе.

«Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали. Это всё приводило к чрезвычайной напряжённости», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

При этом он отметил, что не стоит «впадать в мрачные настроения» относительно российско-турецких отношений на фоне обострения в Идлибе.

Ранее в Кремле заявили, что террористы в Идлибе регулярно получают очень опасные образцы военной техники, что не способствует стабилизации обстановки в провинции.

В МИД России, в свою очередь, предупредили, что поддержка Турцией боевиков в Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить