Песков призвал избегать «мрачных» прогнозов вокруг отношений с Турцией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отказаться от прогнозирования негативных сценариев развития российско-турецких отношений на фоне ситуации в сирийской провинции Идлиб.

В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» Песков отметил, что Россия и Турция находятся в постоянном контакте по ситуации в Сирии, в том числе на высшем уровне.

«Президент (России Владимир Путин. — RT) на этой неделе уделил очень большое время ситуации в Сирии и этой кризисной ситуации вокруг Идлиба в частности», — цитирует его портал «Вести».

При этом Песков отметил, что напряжение в Сирии сохраняется.

По его словам, правительство Сирии не могло оставить без ответа наступательные действия боевиков в Идлибе.

«Сирийские военные, находясь у себя в стране, на своей территории, естественно, отвечали. Это всё приводило к чрезвычайной напряжённости», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

При этом он отметил, что не стоит «впадать в мрачные настроения» относительно российско-турецких отношений на фоне обострения в Идлибе.

Ранее в Кремле заявили, что террористы в Идлибе регулярно получают очень опасные образцы военной техники, что не способствует стабилизации обстановки в провинции.

В МИД России, в свою очередь, предупредили, что поддержка Турцией боевиков в Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта.