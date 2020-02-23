Песков: боевикам в Идлибе попадает в руки опасная военная техника

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Очень опасные образцы военной техники попадают в руки террористов в сирийском Идлибе, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков: боевикам в Идлибе попадает в руки опасная военная техника
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время боевики «прекрасно вооружены» и постоянно получают подпитку амуницией, боеприпасами, военной техникой.

«Очень опасные образцы военной техники попадают им в руки. И всё это, к сожалению, не способствует нормализации обстановки», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин». Его слова приводит портал «Вести».

В данном случае, подчеркнул он, можно однозначно говорить о том, что пока не выполнены условия сочинских договорённостей между Россией и Турцией, согласно которым Анкара должна обеспечить разведение, размежевание и вывод тяжёлых вооружений.

Ранее президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и лидер Франции Эммануэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора обострение ситуации в сирийском Идлибе.

В МИД России заявили, что поддержка турецкими военными боевиков в Идлибе может привести к дальнейшей эскалации конфликта

Как заявил 22 февраля турецкий лидер, 5 марта он намерен встретиться с коллегами из России, Франции и Германии Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель для обсуждения ситуации в этом регионе.

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