Демонстративная реабилитация: почему Байден выступает за возвращение США в Парижское соглашение по климату

12 декабря 2015 года было принято Парижское соглашение по климату. По оценкам экспертов, этот договор начал играть определённую роль в борьбе с климатическими изменениями, однако подводить какие-либо итоги его действий пока преждевременно. Значимым событием стало решение о выходе из соглашения США — процесс завершился в ноябре 2020-го. Этот шаг администрации Дональда Трампа вызвал глобальный резонанс. Демократ Джо Байден пообещал вернуть страну в Парижское соглашение, что с энтузиазмом восприняли в Евросоюзе. По мнению аналитиков, возможное восстановление американского участия в договоре может оказать негативное влияние на экономику Соединённых Штатов.

Пять лет назад, 12 декабря 2015 года, представители 197 стран приняли Парижское соглашение по климату. Оно было подписано в рамках 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Документ, призванный сократить глобальные выбросы парниковых газов, начал действовать в ноябре 2016-го. Цель Парижского соглашения — не допустить роста средней температуры на планете более чем на 2 °C от доиндустриального уровня в текущем столетии. При этом подписавшие документ страны должны стремиться к тому, чтобы опустить этот показатель ещё ниже — до 1,5 ºC.

В число основных мер входит не только снижение выбросов парниковых газов в развитых странах, но и финансовая поддержка усилий бедных государств, идущих в этом направлении. Кроме того, каждые пять лет должен проводиться мониторинг вклада участников договора в сокращение выбросов.

На сегодняшний день документ ратифицировали 189 стран.

«Парижское соглашение знаменует собой начало перехода к низкоуглеродному миру, на пути к которому предстоит ещё многое сделать», — говорится на сайте ООН.

Церемония подписания Парижского соглашения по климату

AFP

© Francois Guillot

В 2018 году на конференции в Польше страны-участницы также приняли Рабочую программу, которая конкретизировала порядок оценки исполнения договора. Также было решено, что после 2025 года развитые государства будут выделять больше средств бедным странам на борьбу с изменением климата.

Парижскому соглашению предшествовал Киотский протокол, действие которого распространялось только на развитые страны — документ определял для них систему квот на вредоносные выбросы.

В Парижском соглашении эти обязательства заменены «национальными вкладами» в реализацию договора, которые страны определяют самостоятельно, как и сроки их выполнения. При этом размер «вкладов» не зафиксирован в самом договоре, не предусмотрено и каких-либо санкций за нарушение параметров соглашения.

Так, в своё время США обязались к 2025 году сократить выбросы на 26—28% по отношению к уровню 2005-го. Также администрация Барака Обамы решила выделить $3 млрд Зелёному климатическому фонду, призванному помочь развивающимся странам. 44-й президент США был сторонником Парижского соглашения и считал, что привлечение инвестиций в зелёную энергетику поспособствует развитию американской экономики.

Как отметил в беседе с RT научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семёнов, Парижское соглашение уже дало определённые результаты.

«Например, в странах-участницах начали разработку адаптационных планов, направленных на сокращение климатических рисков. Кроме того, стимулируются научные исследования в этом направлении. Конечно, пока выбросы сокращены недостаточно, чтобы удержать рост температур в пределах 2 ºC. Но пять лет — недостаточный срок, чтобы затормозить глобальное изменение климата», — пояснил эксперт.

«Интересы крупного капитала»

Преемник Обамы — республиканец Дональд Трамп — ещё во время своей первой предвыборной кампании активно критиковал экологические ограничения, которые, по его мнению, тормозят развитие экономики США. А в 2017 году он объявил о выходе страны из Парижского соглашения.

По его словам, выполнение договора обернулось бы для страны потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. В денежном исчислении убытки США от реализации условий соглашения он оценил в $3 трлн к 2040 году. Такие цифры приводил Белый дом, обосновывая выход из соглашения.

Фактически США покинули соглашение только 4 ноября 2020-го, поскольку, по условиям договора, страна может денонсировать его в любое время спустя три года после подписания соответствующего намерения.

Дональд Трамп

Reuters

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Несмотря на выход Вашингтона из климатического договора, объём связанных с энергетическим сектором выбросов парниковых газов в США по итогам 2019 года снизился на 140 млн т (2,9%) по сравнению с показателем предыдущего года и составил 4800 млн т. Эксперты Международного энергетического агентства (МЭА) связывают эту тенденцию с сокращением использования угля в энергетике и с падением цен на природный газ и ростом газовой генерации.

Как пояснил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, Трамп в своё время пролоббировал выход из Парижского соглашения, чтобы сократить издержки для американской промышленности.

«США — одна из наиболее промышленно развитых стран в мире. Здесь выпускается огромное количество технологической продукции, производство которой связано с выбросом CO₂. При этом Соединённым Штатам приходится конкурировать с Китаем. Трамп вывел Вашингтон из соглашения, выразив таким образом интересы крупного национального капитала, промышленности», — заявил Фельдман.

В свою очередь, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что через призму отношения к Парижскому соглашению проецируются позиции американских партий по вопросам экономики.

«Республиканцы традиционно связаны с нефтедобычей, тяжёлой промышленностью. Демократы же тяготеют к цифровой и «зелёной» экономике. Впрочем, выход США из Парижского соглашения не сыграл большой роли для экономики, поскольку всё перечеркнула пандемия коронавируса. Но возвращение США в соглашение может в нынешних условиях нанести ущерб национальной экономике», — пояснил собеседник RT.

Трансатлантический ренессанс

Решение властей США выйти из Парижского соглашения вызвало возмущение как в самой стране, так и во всём мире. В частности, шаг Трампа был встречен недовольством со стороны руководства Евросоюза, Канады, Индии, Японии, Мексики, России, КНР, а также ряда других стран.

Особенно болезненно решение Вашингтона восприняли в ЕС, ведь в европейской политике «зелёная» повестка играет большую роль. Эта тема стала одной из центральных на встрече руководителей стран Евросоюза в Брюсселе. 11 декабря 2020 г. страны ЕС договорились к 2030 году сократить вредные выбросы не менее чем на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

Высохшее озеро

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© David Mercado

Неудивительно, что в ЕС с энтузиазмом восприняли обещание демократа Джо Байдена вернуть США в Парижское соглашение по климату после его вступления в должность президента.

Как говорится в заявлении глав МИД стран — участниц ЕС от 7 декабря, «Совет Европейского союза приветствует намерение избранного президента Байдена как можно скорее восстановить участие США в Парижском соглашении об изменении климата».

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Ранее Байден обозначил вопросы экологии и климата в числе первоочерёдных для себя на посту президента США. В числе ключевых мер в этом направлении, которые политик намерен принять после своей инаугурации, Байден назвал «упразднение» некоторых «разрушительных указов» Трампа, которые повлияли на «ухудшение климата».

По мнению экспертов, возможное возвращение США в Парижское соглашение по климату может выступить фактором укрепления связей между Вашингтоном и Брюсселем, ослабленных при Трампе.

«Скорее всего, президентство Байдена будет периодом ренессанса отношений между США и европейскими партнёрами. Администрация Байдена будет демонстративно реабилитировать все договорённости с Европой. Потепление затронет не только «зелёную» сферу, но и многие другие», — прогнозирует Фельдман.

Похожей точки зрения придерживается и Константин Блохин.

«Выход США из Парижского соглашения в 2017 году был воспринят в штыки Евросоюзом. Поэтому в случае возвращения Вашингтона в договор отношения союзников должны улучшиться. И этот шаг станет одним из элементов стратегии Байдена по укреплению трансатлантических отношений», — пояснил эксперт.

Джо Байден

Reuters

© Kevin Lamarque

Чтобы вернуть США в Парижское соглашение, Байдену не понадобится соответствующее разрешение от сената — Белому дому будет достаточно направить ООН заявление о возвращении в договор.

Ранее Байден назвал имя будущего спецпосланника Белого дома по климату — им может стать бывший госсекретарь США Джон Керри. Дипломат выступает не только за возвращение США в Парижское соглашение, но и за разработку новых мер в зелёной сфере. Керри уверен, что забота о климате и экологии не навредит национальной экономике.

«Думаю, американцы должны быть настроены крайне оптимистично, поскольку вопрос вовсе не в необходимости выбирать между решением климатического кризиса, наличием работы и достойной жизнью. Речь идёт о том, чтобы иметь хорошее и более высокое качество жизни благодаря новым товарам, передовым инновациям и новой инфраструктуре», — заявил он в интервью NBC.

Нефтяная коррекция

Следует отметить, что Байден планирует не только вернуть ограничения по выбросам парниковых газов, но и пересмотреть политику Вашингтона в отношении нефтегазовой отрасли, функционирование которой также оказывает влияние на состояние климата.

Так, в перспективе политик выступает за отмену федеральных субсидий для нефтяной промышленности.

«Да, мне хотелось бы отойти от нефтяной промышленности. Нефтяная промышленность приводит к значительным загрязнениям. Со временем ей на смену должна прийти возобновляемая энергетика», — говорил Байден во время предвыборных дебатов.

В частности, он планирует запретить выдачу новых разрешений на добычу нефти и газа на государственных землях и в акваториях. Вместе с тем Байден не намерен ограничивать добычу углеводородов при помощи технологии гидроразрыва пласта, которой США обязаны ростом производства нефти и газа.

Нефтяная скважина в Техасе

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© Ann Saphir

По мнению Павла Фельдмана, эти планы прежде всего связаны с тем, что Байден ретранслирует интересы IT-сектора и финансовых институтов, банков.

«Интересы и приоритеты этих отраслей отличаются от интересов промышленности, которые защищал Трамп. При Байдене США вернутся к прежней политике, которая была до Трампа. Будет сделано много шагов для поддержки экологии, но они могут одновременно ударить по части американского бизнеса, к примеру, по нефтяной отрасли», — считает Фельдман.

Несколько иной точки зрения придерживается эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

«В какой-то мере действия Трампа поспособствовали росту американской экономики. Но вопрос выбросов в атмосферу здесь не был решающим. При этом лидерам нужно думать не только о сиюминутных успехах, но и о долгосрочной перспективе. Если есть вероятность, что выбросы могут сказаться на будущем человечества, то нужно придерживаться мер по ограничению воздействия на климат», — отметил Брутер.