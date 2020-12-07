NotPetya, Скрипаль и «взлом» ОЗХО: аналитики конгресса США рассказали об «агрессивной деятельности ГРУ»

В Исследовательской службе конгресса США заявили, что ГРУ в последнее время якобы связано с наиболее «агрессивными» операциями Москвы. Организация подготовила обзор работы разведки, включив в него перечень обвинений в адрес России. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, аналитики считают ГРУ причастным к кибератакам и попытке отравить Сергея Скрипаля, а также заявляют о связях ведомства с «Талибаном»*. При этом в качестве подтверждения своих слов они ссылаются на различные материалы СМИ и аналитических центров. По мнению политологов, такой подход правительственной структуры даёт повод задуматься о её компетентности. Эксперты убеждены, что доклад нужен Вашингтону для дискредитации РФ и её спецслужб, а также дальнейшего раскручивания антироссийской риторики.

Исследовательская служба конгресса США подготовила доклад о деятельности российской военной разведки. По мнению специалистов, Главное управление Генштаба ВС России (более известное под названием Главное разведывательное управление — ГРУ) связано с «наиболее агрессивными операциями» спецслужб за последние годы.

По мнению американских аналитиков, понимание структуры ГРУ и его положения в системе внешней политики и политики безопасности России позволит конгрессменам лучше понять, на что направлена эта деятельность и на что способно разведуправление. Они утверждают, что это даст более широкое представление о якобы проводимых Москвой кибероперациях, миссиях по оказанию влияния и дезинформации, а также о возможностях для применения Соединёнными Штатами ответных мер.

«Помимо традиционной деятельности, связанной с выполнением боевых задач и разведкой, ГРУ осуществляет масштабные кибероперации, операции по дезинформации, пропаганде и ликвидации. Эти операции зачастую проводятся агрессивно и дерзко, что ведёт к огласке и выявлению ответственности ГРУ», — говорится в документе, с которым ознакомился RT.

В Исследовательской службе убеждены, что ГРУ сыграло ключевую роль в «оккупации» Крыма в 2014 году и «вторжении» России на восток Украины. Разведка и спецназ якобы были задействованы для захвата стратегических точек на полуострове и создания впоследствии подконтрольных отрядов ополченцев в Донбассе. После, по версии аналитиков, опыт ГРУ был якобы использован в Сирии — спецназовцы обучали государственные и проправительственные силы, а также координировали их авиаудары, сообщается в обзоре.

Сотрудников ГРУ также обвинили в попытке совершить госпереворот в Черногории в 2016 году, во вмешательстве в предыдущие президентские выборы в США и связях с группировкой «Талибан»*. Якобы российские агенты предлагали боевикам вознаграждение за нападения на американских военных в Афганистане. При этом стоит отметить, что об отсутствии подтверждений информации о «выплатах» талибам ещё в июле официально заявляли даже в самом Пентагоне.

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В докладе также называют российское разведуправление причастным к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери в 2018 году. Аналитики даже связали инцидент со словами президента РФ Владимира Путина по случаю празднования 100-летия военной разведки.

«На праздновании его (ГРУ. — RT) столетия в 2018 году, вскоре после покушения на убийство бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании, Путин поблагодарил спецслужбу и сказал: «Как Верховный главнокомандующий, безусловно, знаю ваши, без всякого преувеличения, уникальные возможности, в том числе по проведению специальных операций», — отмечается в обзоре.

Однако в цитате нет никаких упоминаний инцидента со Скрипалями, а британская сторона так и не привела доказательств причастности России к данному происшествию.

В Исследовательской службе конгресса США также заявляют, что некоторые операции ГРУ якобы были раскрыты. К примеру, упоминаются мнимая попытка разведки «взломать» сайт Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также некие атаки и убийства.

«ГРУ причастно к многочисленным покушениям на убийство, убийствам и целенаправленным атакам. Некоторые из этих нападений были выявлены из-за небрежного или неумелого выполнения шпионской работы, что стало основанием для обвинения ГРУ в некомпетентности», — утверждается в документе.

В докладе также говорится о мнимой киберактивности России и «распространении дезинформации». По словам американских специалистов, Москва стремится «манипулировать внутренней аудиторией и подорвать веру в демократическую систему управления». Зачастую цель информационных кампаний якобы заключается в том, чтобы «вызвать хаос и ослабить авторитет власти противника», заявляют они.

Для достижения целей внешней политики РФ также прибегла к наступательным кибероперациям, утверждают в ведомстве. Среди них называют якобы атаки, направленные на иностранные электросети, банковский сектор, государственные учреждения и спортивные мероприятия. Так, американские аналитики бездоказательно обвиняют ГРУ в причастности к кибератакам, совершённым под кодовыми названиями Fancy Bear и Cozy Bear, а также к распространению вируса NotPetya на Украине.

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В Исследовательской службе считают, что большинство операций выполняла войсковая часть №29155. Об этом «секретном подразделении» в 2019 году написали в газете The New York Times. Материал оказался среди статей, за которые изданию вручили Пулицеровскую премию. Кроме того, в документе ведомства фигурируют некая в/ч №74455, называемая американскими аналитиками новым подразделением «для поддержки и расширения кибервозможностей ГРУ», а также в/ч №54777, якобы ответственная за «психологические операции».

Отметим, что Москве до сих пор не было представлено ни единого доказательства относительно всех вышеупомянутых обвинений. При этом Исследовательская служба конгресса США в качестве подтверждения своих обвинений приводит ссылки на статьи различных СМИ и аналитических центров.

Российские официальные лица подобные обвинения неоднократно отвергали. Как подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия сейчас регулярно подвергается беспочвенным нападкам со стороны Запада.

«Нас в последнее время обвиняют в том, что не доказано никакими фактами, хотя мы эти факты давно просим нам предъявить. Тем не менее это небольшая группа стран. Подавляющее большинство государств солидарны с нами в необходимости уважать принципы суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и, конечно же, урегулирования любых споров через диалог, к чему наши западные партнёры всё меньше и меньше готовы», — говорил он в конце ноября.

Сомнительные источники

Уже тот факт, что Исследовательская служба конгресса США опирается на данные средств массовой информации при оценке деятельности российской разведки, заставляет усомниться в компетентности американского ведомства, отметил в разговоре с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«В последние годы развёрнута масштабная информационная кампания против российских разведчиков, которых обвиняют во всех смертных грехах. Эта дезинформация идёт через западные открытые источники, «респектабельные» газеты, социальные медиа. Все они работают над созданием вокруг российской разведки образа агрессивной структуры, угрожающей всему миру. Этот псевдоаналитический доклад — элемент той самой информационной операции», — сказал Шаповалов.

Обзор составлен вовсе не для того, чтобы американские парламентарии получили исчерпывающие сведения о ГРУ, а с целью продолжить компрометацию России и её военной разведки, заключил эксперт.

Его точку зрения разделяет политолог Владислав Ганжара.

«Когда доклады авторитетных, казалось бы, структур США базируются на данных СМИ, это в очередной раз показывает отсутствие реальной содержательной части в подобных заявлениях и, конечно же, дискредитирует сам подход Вашингтона к вопросам международной безопасности и двусторонних отношений», — прокомментировал он.

Политолог добавил, что очередной виток антироссийской истерии, который пытаются раскрутить в Соединённых Штатах, вредит системе международной безопасности и негативно отражается на ситуации в мире, без того усложнённой пандемией и рецессией экономики.

Повод для новых санкций

Между тем в Исследовательской службе конгресса США отметили, что Вашингтон уже принял ряд мер против российской военной разведки. Так, американские власти ввели санкции, под которые попали ряд офицеров ГРУ и само ведомство.

«Власти США продемонстрировали готовность обличать ГРУ и предавать его деятельность «гласности и позору». Подробное изложение существенной информации о сотрудниках и операциях ГРУ может переубедить или удержать (спецслужбу. — RT) от дальнейших действий ввиду высокого риска публичного разоблачения», — сообщают в организации.

В докладе говорится, что среди мер по противодействию России эффективной может оказаться координация ответных шагов с союзниками. Это повысит издержки для Москвы и сделает политические средства более продуктивными. Изоляция России, а значит, и ГРУ, станет реакцией на «агрессивные действия», утверждают в службе.

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Напомним, что западные страны ввели санкции против России в связи с делом Скрипалей, не дожидаясь окончания расследования, а также за «вмешательство» в выборы в США, «кибератаки» и события на Украине, не потрудившись привести доказательства причастности к этому Москвы.

Как стало известно в октябре 2020 года, Минюст США предъявил новое обвинение шестерым гражданам РФ, которых назвал «сотрудниками ГРУ», в причастности к серии хакерских атак, в том числе для подрыва выборов во Франции и Олимпийских игр 2018 года в Южной Корее.

Антироссийская риторика Запада обусловлена желанием некоторых стран наказать Москву за отстаивание собственной политической линии, полагают в МИД РФ.

«К сожалению, приходится констатировать, что в последнее время Вашингтон и ряд еэсовских столиц удваивают усилия по сдерживанию развития России, стремятся наказать нас за независимую внешнюю политику, за последовательное отстаивание национальных интересов. Приходится делать вывод о том, что рассчитывать на взаимоуважительное рассмотрение возникающих проблем не приходится, так как на Западе взяли за правило разговаривать с Россией с позиции презумпции её виновности во всём», — отмечал Сергей Лавров.

По мнению политолога Владимира Шаповалова, США и их партнёры продолжают искать причины для введения новых ограничений против РФ, а с помощью различных докладов пытаются убедить самих же себя в их эффективности.

«Вне всякого сомнения, особенно с учётом грядущей смены власти в Вашингтоне, это можно рассматривать как подготовку почвы для серии новых санкций против России. Однако мировому сообществу следует беспокоиться не о деятельности нашей разведки, а о работе американских структур, которые беспардонно вмешиваются в дела других стран практически по всему земному шару и подрывают суверенитет государств», — резюмировал он.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.