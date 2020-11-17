«Зачастую аккаунты создавались заранее»: интернет-мониторинг выявил кампанию по дезинформации о конфликте в Карабахе
- Последствия обстрела в ходе обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Степанакерт, 8 октября 2020 года
- Reuters
- © Hayk Baghdasaryan / Photolure
— Почему вы решили заняться мониторингом соцсетей на предмет подлинности аккаунтов и размещаемого на них контента?
— Всё началось в армянской социальной сети ArmFriends. С разных IP-адресов как по команде начали массово регистрировать новые аккаунты от имени якобы армянских пользователей. С этих аккаунтов внутри соцсети стали распространяться панические настроения. Мы приняли решение проанализировать не только ArmFriends, но и другие площадки.
— Какие именно?
— Facebook, Instagram, Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники».
— Как выявлялись фейковые аккаунты?
— По сути, этим занимался искусственный интеллект. Он постоянно ищет новые источники информации, анализирует все существующие Telegram-каналы, все физические страницы пользователей «ВКонтакте», Facebook, Instagram.
— Какие сегменты интернета, по географическому принципу, вы изучали?
— В первую очередь мы анализировали Армению, Россию и СНГ. Затем начали производить замеры с привязкой к геолокации. То есть, когда пользователь оставляет комментарий, он попадает в область нашего мониторинга. Любая активность, оставленная в русскоязычных и армяноязычных группах, фиксировалась. Затем мы изучали аккаунты, которые проявляли эту активность. В дальнейшем мы заметили, что выявленные аккаунты оставляли сообщения и комментарии в англоязычных армянских пабликах и группах.
— Фейковые аккаунты были созданы с началом обострения военного конфликта в Карабахе?
— Зачастую аккаунты создавались заранее. Некоторым по несколько лет. Их заранее прокачивали, добавляли в них информацию. А в нужный момент их подключили (к распространению дезинформации. — RT). И это началось с первых дней войны.
— Сколько всего фейковых аккаунтов удалось обнаружить?
— С сентября и до 9 ноября в общей сложности мы выявили 6498 аккаунтов.
- Эдгар Григорян
— Какие были IP-адреса у выявленных фейковых аккаунтов и страниц? Из каких стран они велись?
— На первом месте Азербайджан — 31%. На втором месте Турция — 21%. На третьем месте неожиданно оказалась Великобритания — почти 19%.
— Это действительно британские пользователи или могла быть использована VPN-технология для изменения и маскировки настоящего IP-адреса?
— Английские VPN-адреса — одни из самых дорогих. Владельцам бот-ферм проще использовать украинские или азиатские. Они в 15 раз дешевле английских. Да и сами британцы серьёзно следят за этим. Поэтому у нас есть все основания полагать, что это были не прокси- или VPN-технологии.
— Что общего было между выявленными фейковыми аккаунтами?
— Например, дублировался контент. Причём местами крайне дилетантски. Различные аккаунты размещали одни и те же комментарии. Как по заданию. Очевидно, что работали они по шаблону. Одна и та же смысловая нагрузка. Семантический анализ также выявил большое количество повторений одних и тех же выражений и эпитетов.
— Какую информацию распространяли фейковые аккаунты? В чём заключалась их общая идея, смысл?
— С первого дня внедрялась идея, что Армении не нужна Россия. Что армянская армия сильна сама по себе, что нужно отказываться от помощи России, что Россия — оккупант. Основная цель была представить Россию в виде некоего тирана.
Всё это поддерживалось фейковой информацией, что армянская армия везде побеждает, что Азербайджан практически разгромлен. То есть полная дезинформация.
— Зачем нужно было убеждать армянских пользователей в том, что азербайджанские войска почти разгромлены?
— Это уводит людей от объективности в первую очередь. Второй вектор заключался в разжигании внутренней политической повестки. Критика и разделение армянских политических сил на два лагеря. Затем их стали противопоставлять друг другу и сталкивать между собой. Это раскачивание ситуации. Например, через неделю-полторы после начала боевых действий вбрасывалась мысль, что Пашинян уже всё продал и сдал Карабах, что всё уже предрешено.
— После окончания боевых действий активность фейковых аккаунтов сошла на нет?
— Нет. Работа продолжается. Основной смысл заключается в том, что нас (Армению. — RT) обманули и продали. Также всячески муссируется тема, что всё организовала Россия для расширения собственного влияния на Кавказе.
— Центр управления фейками был один или имелось множество групп?
— Мой 15-летний опыт в политическом маркетинге позволяет утверждать, что всё было сделано централизованно, вся активность контролировалась из двух-трёх центров. А глобально всем дирижировал один центр.
— Удалось установить, где именно находится этот центр?
— Это практически невозможно сделать. Скорее всего, пользовались внутренней системой связи и через неё раздавали задачи.
— Какой ущерб нанесла Армении эта армия ботов и фейковых аккаунтов?
— Ущерб достаточно серьёзный — начиная от имиджевого, заканчивая моральным. Сами представьте: охват аудитории только по комментариям составил более 20 млн пользователей. Если бы не было этих вбросов, этой информационной войны, армяне получали бы достоверную информацию. При этом есть другой интересный факт — не просто так в самом Азербайджане в то же самое время начали купировать интернет. То есть люди, которые всё это подготовили, сначала выстроили оборону для своих сетей, а потом начали наступательную часть.
— Как пользователям защитить себя от дезинформации в интернете?
— Надо пользоваться верифицированными источниками информации. Если вы подписаны на различные группы в соцсетях, администраторы этих групп должны быть более или менее известными людьми. Можно доверять источникам, которые работают в регионе уже много лет. Нельзя верить Telegram-каналам, которые только что появились.