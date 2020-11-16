Мишустин и Пашинян обсудили двухстороннее сотрудничество

Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.

«Собеседники обсудили повестку сотрудничества между Арменией и Россией после установившегося с 10 ноября перемирия (в Нагорном Карабахе) и срочные вопросы», — приводит Интерфакс сообщение правительства Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия должны сохранить стратегические и союзнические отношения.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.