Мишустин и Пашинян обсудили двухстороннее сотрудничество
- РИА Новости
«Собеседники обсудили повестку сотрудничества между Арменией и Россией после установившегося с 10 ноября перемирия (в Нагорном Карабахе) и срочные вопросы», — приводит Интерфакс сообщение правительства Армении.
Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия должны сохранить стратегические и союзнические отношения.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.