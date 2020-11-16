Мишустин и Пашинян обсудили двухстороннее сотрудничество

Короткая ссылка
Премьер-министры Армении и России Никол Пашинян и Михаил Мишустин провели телефонный разговор.
Мишустин и Пашинян обсудили двухстороннее сотрудничество
  • РИА Новости

«Собеседники обсудили повестку сотрудничества между Арменией и Россией после установившегося с 10 ноября перемирия (в Нагорном Карабахе) и срочные вопросы», — приводит Интерфакс сообщение правительства Армении.

Ранее Пашинян заявил, что Армения и Россия должны сохранить стратегические и союзнические отношения.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить