Вакцина от COVID-19 и ситуация в Нагорном Карабахе: что обсудил Путин с лидерами стран ШОС

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества обсудил с лидерами стран ситуацию с пандемией коронавируса. Он отметил безопасность и эффективность российских вакцин, а также призвал не политизировать процесс разработки препаратов. Кроме того, российский лидер затронул тему региональных конфликтов, в частности, обстановку в Нагорном Карабахе, а также проблему попыток прямого вмешательства во внутренние дела государств.

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, в ходе которого обсудил с лидерами стран ситуацию с пандемией коронавируса, проблемы международного терроризма и региональных конфликтов, а также ряд других актуальных вопросов.

Говоря о борьбе с распространением COVID-19, российский лидер отметил эффективность зарегистрированных в России вакцин.

«Исследования показали, уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьёзных последствий после их применения и, во-вторых, они все эффективны», — отметил Путин.

Президент отметил, что те, кто воспользовался вакциной и столкнулся с носителями вируса, не заболевают, либо имеют симптомы в самом лёгком виде.

Вместе с тем, Владимир Путин уточнил, что Россия готова к сотрудничеству по вакцинам с каждой страной, а также призвал не политизировать процесс разработки препаратов.

«Предлагаем не политизировать все эти процессы, исходить из того, что людям на всей планете сегодня такие препараты нужны. Мы готовы работать со всеми странами мира. И, конечно, с нашими партнёрами, в рамках ШОС», — заявил Путин.

РИА Новости

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Помимо этого, российский лидер отметил, что страны ШОС оказывают друг другу большую помощь в борьбе с инфекцией. В частности, президент напомнил, что Россия на безвозмездной основе передала партнёрам по объединению около полумиллиона наборов для лабораторной диагностики коронавируса, а также приборы для бесконтактного измерения температуры. Помимо этого, в Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан были направлены группы российских специалистов-медиков.

Кроме того, Путин упомянул сложную ситуацию в области глобальной и региональной безопасности, отметив серьёзную угрозу международного терроризма и наркотрафика, а также возросшие масштабы киберпреступности.

Также по теме «Происходящее — большая трагедия»: Путин выразил надежду на установление долгосрочного мира в Карабахе Президент России Владимир Путин призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать...

Вместе с тем, глава государства обратил внимание на продолжающиеся региональные конфликты, в частности, выразил обеспокоенность обстановкой в Афганистане, Ливии, Йемене и Сирии. Кроме того, президент назвал большой трагедией ситуацию в Нагорном Карабахе.

«С большим удовлетворением хочу отметить наметившийся компромисс и достигнутые договорённости о прекращении кровопролития. Надеюсь, что все предпринятые нами в последнее время шаги приведут к установлению долгосрочного мира на благо народов Азербайджана и Армении», — заявил Путин.

Он также призвал поддержать глав Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна в их решимости создать условия для мирного урегулирования конфликта в регионе, обратив внимание на необходимость найти компромиссы, чтобы «мирным способом решать подобного рода сложные, завязанные в тугой узел конфликты».

В ходе заседания российский президент также затронул проблему попыток прямого вмешательства извне во внутренние дела государств, участвующих в деятельности ШОС. Путин отметил, что в такой ситуации оказалась Белоруссия, которая после прошедших в стране президентских выборов испытывает «беспрецедентное давление, противостоит санкциям и провокациям, развязанной против неё информационной и пропагандистской войне».

«Считаем недопустимым, чтобы кто-либо извне навязывал белорусскому народу те или иные решения. Нужно позволить белорусам самим спокойно во всём разобраться и предпринять необходимые шаги. То же самое в полной мере относится и к недавним событиям в Киргизии, и к разворачивающейся внутриполитической борьбе в Молдавии», — высказался президент.

Владимир Путин также напомнил, что пандемия коронавируса нанесла удар по мировой экономике и привела к глобальной рецессии, что затронуло и экономики стран-членов организации.

С учётом этого, отметил президент, в рамках ШОС разработан комплекс совместных мероприятий по выправлению ситуации.

«В частности, реализация утверждённой в 2019 году Программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества государств-членов до 2035 года. Она нацелена на преодоление негативных тенденций во взаимной торговле, на существенное укрепление наших связей в инвесткооперации, финансовой и банковской сферах, промышленности, энергетике, транспорте и других областях», — заявил президент.