«Агрессия достигла пика»: верующие в Эфиопии просят Россию о помощи

Как стало известно RT, к Русской православной церкви за помощью обратился представитель эфиопских христиан. Уже больше года в стране продолжаются атаки на храмы и дома прихожан местной православной церкви. Радикалы убивают людей с особой жестокостью, жгут дома, уничтожают имущество. При этом конфликт, кроме самих верующих, замечают лишь немногочисленные СМИ и гуманитарные организации.

«Проект по истреблению»

К России и Русской православной церкви за помощью в разрешении конфликта в Эфиопии обратился глава Общества содействия христианскому единству Джордж Александр. Эта организация, как пояснили RT в отделе внешних церковных связей РПЦ, относится к Маланкарской церкви — «сестре» Эфиопской православной церкви — и «является большим другом» Русской православной церкви.

«Вооруженная агрессия достигла пика… Происходит геноцид христиан. И это в стране, где доминирующая религия — христианство, — говорится в заявлении, с которым ознакомился RT. — Только за 2019 год фанатики уничтожили более 30 храмов и организаций. Продолжается проект по истреблению православных христиан. Мировые СМИ, озабоченные проблемами христиан и меньшинств, хранят молчание насчёт страданий эфиопских христиан… Идет спланированный и продолжающийся этнический и религиозный проект по подрыву национального единства Эфиопии. Дорогие россияне, Русская церковь, Эфиопия просит о вашей ценной помощи и поддержке!».

Reuters

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Происходящее в Эфиопии беспрецедентно, считает секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям иеромонах Стефан Игумнов. Осенью 2019 года делегация РПЦ под руководством Игумнова посетила Эфиопию.

«В данном случае имели место организованные попытки перевести межэтнический, социально-политический конфликт в религиозную плоскость, — пояснил RT представитель РПЦ. — При этом, как часто бывает в последнее время, объектом атак стали христиане».

По мнению Игумнова, «очевидно то, что действия бандитов искусно направляются и финансируются».

«До начала погромов в Эфиопии шла активная агитация среди националистически настроенных представителей народа оромо, половина которого традиционно относится к Эфиопской церкви, а другая половина — мусульмане. Правда, в последнее время среди оромо появилось много последователей западных харизматических религиозных течений, — отмечает Стефан Игумнов. — Внушалось, что Эфиопская церковь якобы чужда этому народу, хотя представители оромо на протяжении веков были её верными чадами».

Reuters

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Цель тех, кто направляет радикалов, — дестабилизация обстановки в стране, где Эфиопская церковь является одной из основ общества, считает священнослужитель.

По сведениям Игумнова, «в последние месяцы центральная власть (Эфиопии. — RT) начала наводить порядок», однако никто из преступников не предстал перед судом.

«Правда о гонениях, как правило, замалчивается, — подчёркивает представитель РПЦ. — Так было в Сирии и в других местах, так сегодня в Эфиопии. Мы знаем о ситуации из первых уст».

Несмотря на пандемию, Церковь поддерживает «постоянный рабочий контакт с эфиопской стороной». Изучается возможность оказать гуманитарную поддержку тем, кто пострадал в ходе погромов, сообщили RT в РПЦ.

Это страшные хроники Эфиопии, в которой далекие от веры воинствующие националисты с прошлого года намеренно и массово уничтожают христиан. Точное число жертв гонений на христиан неизвестно. По оценкам гуманитарной организации Фонд Варнавы, число погибших только за последние четыре месяца составляет не менее 500 человек. Атаки происходят в стране с преобладающим христианским населением — при попустительстве местных властей и молчании мировой общественности. О происходящем сообщают лишь Эфиопская православная церковь, её «сестра» Маланкарская Церковь и немногочисленные СМИ.

Межэтнические конфликты

Нападения на верующих, храмы и духовенство Эфиопской православной церкви происходят с августа прошлого года на фоне попыток дестабилизировать политическую ситуацию в Эфиопии. В основе конфликта — межэтнические столкновения между народами оромо, амхара и тыграй. В последнее время также обострилось противостояние регионов (они созданы по этническому принципу) и федерального правительства страны.

Эпицентром насилия стала провинция Оромия. Зимой 2020 года волна жестоких нападений распространилась и на другие регионы, а также столицу Эфиопии Аддис-Абебу. Радикалы жгли дома, магазины, автомобили христиан. Церковь говорит о нескольких тысячах погибших, десятках тысяч раненых. По информации, которую получает от эфиопских коллег Русская православная церковь, нападающие намеренно жестоко калечат людей — им отрубают конечности, в первую очередь, правую руку, чтобы христианин не мог осенить себя крестным знамением, ослепляют, дробят позвоночник, беременных женщин перед убийством насилуют.

© Фото предоставлено Эфиопской православной церковью

Новая волна атак на христиан началась в июле этого года после убийства певца, оппозиционера Хачалу Хундессы, которого называли «голосом народа оромо». Издание BosNewsLife рассказывало о том, что боевики — молодые люди, состоящие в радикальной группировке Qeerroo («Холостяки») — приезжали на машинах с пистолетами, мачете и другим холодным оружием к домам христиан.

Жертв убивали, заставляя детей смотреть на зверские расправы над своими родителями, сообщает издание. У некоторых погромщиков якобы были списки с именами потенциальных жертв и они получали помощь от местных властей в поиске тех, кто активно поддерживает Эфиопскую православную церковь. Свидетели, на которых ссылается издание, говорят, что местная полиция зачастую молча наблюдала за убийствами. В регионе Бейл Агарфа «несколько смелых мусульман вмешались, рискуя собственными жизнями, и защитили христиан от гибели», рассказали журналистам очевидцы.

Правительство на несколько недель отключало по стране интернет, чтобы сократить всплеск насилия: в соцсетях экстремисты выкладывали отчеты о своих рейдах. Наблюдатели уже сравнивают происходящее с событиями, приведшими к геноциду в Руанде в 1994 году.