В Эфиопии арестовали более 400 участников протестов
- Reuters
«Согласно последним данным, задержаны 409 человек», — приводит News24 слова Сейюм.
Также она отметила, что следствие продолжается, возможно задержание большего числа участников столкновений.
Антиправительственные протесты начались 23 октября в столице Эфиопии Аддис-Абебе и провинции Оромия после того, как эфиопский политический активист Джавар Мухаммед обвинил государственные службы безопасности в попытке организовать нападение на него.
Вскоре беспорядки приобрели межэтнический и межконфессиональный характер.
Ранее в Эфиопии была задержана группа боевиков из организаций «Исламское государство»* и «Аш-Шабаб»**, готовившая террористические акты.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
** «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.