В Эфиопии арестовали более 400 участников протестов

В Эфиопии арестовали более 400 участников беспорядков, в результате которых на прошлой неделе погибли 78 человек. Об этом сообщила пресс-секретарь премьер-министра страны Биллен Сейюм.

«Согласно последним данным, задержаны 409 человек», — приводит News24 слова Сейюм.

Также она отметила, что следствие продолжается, возможно задержание большего числа участников столкновений.

Антиправительственные протесты начались 23 октября в столице Эфиопии Аддис-Абебе и провинции Оромия после того, как эфиопский политический активист Джавар Мухаммед обвинил государственные службы безопасности в попытке организовать нападение на него.

Вскоре беспорядки приобрели межэтнический и межконфессиональный характер.

Ранее в Эфиопии была задержана группа боевиков из организаций «Исламское государство»* и «Аш-Шабаб»**, готовившая террористические акты.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.