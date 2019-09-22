В Эфиопии задержаны готовившие теракты боевики ИГ

Группа боевиков из организаций «Исламское государство»* и «Аш-Шабаб»*, готовившая террористические акты, задержана в Эфиопии.

«Группа вела подготовку атак на отели, на ряд объектов в Аддис-Абебе», — цитирует агентство Reuters заявление Национальной службы разведки и безопасности Эфиопии.

Отмечается, что террористы также готовили атаки в местах проведения религиозных праздников.

Также уточняется, что задержания произведены как в столице, так и на юге страны.

29 июля 2018 года в результате нападения боевиков «Боко Харам»* на КПП в Нигерии погибли 11 человек.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Боко Харам» — группировка, присягнувшая на верность ИГ. «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*«Аш-Шабаб» — террористическая группировка, запрещённая на территории России.