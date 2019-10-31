Число жертв протестных акций в Ираке за неделю составило 100 человек
«Насилие в последние дни в результате столкновений, произошедших между силами безопасности и демонстрантами, с использованием чрезмерной силы, слезоточивого газа и камней стало результатом гибели 100 человек и ранений ещё 5,5 тыс. демонстрантов и представителей сил безопасности», — говорится в сообщении комиссии в Facebook.
Ранее стало известно, что власти Ирака вновь ввели в Багдаде комендантский час из-за продолжающихся протестных акций.
26 октября сообщалось, что с момента начала беспорядков число жертв составило почти 200 человек, тысячи были ранены.
Массовые протесты проходят в Ираке с 1 октября в связи с ухудшением социальной ситуации, ростом коррупции и безработицей.