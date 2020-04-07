Путин обсудил с премьером Эфиопии борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед обсудили борьбу с коронавирусом COVID-19.
Путин обсудил с премьером Эфиопии борьбу с коронавирусом
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе эфиопской стороны.

«При обсуждении ситуации вокруг распространения коронавируса с обеих сторон акцентирована важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по борьбе с этой инфекцией», — говорится в сообщении.

5 апреля сообщалось, что первая смерть от заболевания новым типом коронавируса зафиксирована в Эфиопии. Всего число заболевших в стране составило несколько десятков.

Ранее стало известно, что в России начались клинические исследования препаратов от коронавируса.

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