Путин обсудил с премьером Эфиопии борьбу с коронавирусом
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба Кремля, разговор состоялся по инициативе эфиопской стороны.
«При обсуждении ситуации вокруг распространения коронавируса с обеих сторон акцентирована важность активизации усилий всего международного сообщества, в том числе по линии МВФ и Всемирного банка, по борьбе с этой инфекцией», — говорится в сообщении.
5 апреля сообщалось, что первая смерть от заболевания новым типом коронавируса зафиксирована в Эфиопии. Всего число заболевших в стране составило несколько десятков.
Ранее стало известно, что в России начались клинические исследования препаратов от коронавируса.