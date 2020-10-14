«Надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности»: в МИД РФ назвали неприемлемым условие США по ДСНВ

Идея США о временной заморозке размеров ядерных арсеналов двух стран для продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) неприемлема для России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что проблемами стратегической стабильности нужно заниматься в комплексе, упомянув в этой связи обсуждение космического вооружения, систем ПРО и новых американских носителей стратегической дальности. В Совете Федерации указали на предвыборный характер предложения Белого дома и поставили под сомнение его ценность для России.

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал неприемлемым предложение США о временной заморозке размеров ядерных арсеналов двух стран для продления договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«Позиция США в пользу заморозки нам давно известна, она для нас неприемлема. Не потому что мы против заморозки, а потому что надо заниматься в комплексе проблемами стратегической стабильности», — цитирует Рябкова РИА Новости.

Он пояснил, что под комплексом подразумевается обсуждение статуса космического вооружения, противоракетной обороны, а также новых американских носителей стратегической дальности в обычном оснащении.

Замглавы МИД добавил, что Москва не намерена предоставлять Вашингтону соглашение, «приуроченное» к президентскому голосованию в США.

«Если американцам нужно доложить своему начальству что-то, о чём они якобы договорились с Российской Федерацией до их выборов, то они этого не получат», — указал Рябков.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

РИА Новости

© МИД РФ

Ранее в США заявили о готовности продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) с Россией при условии временного замораживания размеров ядерных арсеналов двух стран.

Об этом сообщил спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Мы готовы продлить СНВ-III на какой-то срок с условием, что они (Россия. — RT) согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала. Мы готовы сделать то же самое», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, в Вашингтоне считают, что «есть соглашение в принципе на самом высоком уровне» правительств двух стран. Биллингсли также заявил, что соглашение должно включать заморозку тактических носителей.

«Мы готовы к сделке, можем достичь её уже завтра, но Москва также должна продемонстрировать политическую волю, чтобы сделать это», — сказал он.

Рябков, в свою очередь, отметил, что США и Россия имеют «различные взгляды на то, каким образом нужно выстраивать контроль над вооружениями на перспективу».

«У нас были возможности довести до США эти наши подходы в разных формах, в том числе мы им передали их на бумаге», — подчеркнул замминистра.

По его словам, никаких оснований для подачи ситуации «как находящейся в состоянии высокой динамики» у Соединённых Штатов нет.

«Если бы американцы согласились с нашими документами, которые мы им передали, и приняли их, то такая договоренность могла бы быть достигнута хоть завтра. Но в условиях подобных расхождений я вообще не представляю себе, на каком основании коллеги в Вашингтоне допускают такого рода предположения», — констатировал Рябков.

Напомним, договор СНВ-III был заключён между Россией и США 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия соглашения составляет десять лет с возможностью пролонгации на пять лет по договорённости сторон. Согласно текущей ситуации, действие СНВ-III заканчивается 5 февраля 2021 года.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности продлить соглашение, однако Вашингтон не сообщил о своём окончательном решении относительно судьбы соглашения.

Наряду с этим Соединённые Штаты выдвигают условия для заключения нового договора, который бы заменил СНВ-III. В частности, американская сторона выступает за привлечение Китая к переговорам, несмотря на то что в Пекине неоднократно отказывались от этого.

Кроме того, в сентябре спецпредставитель Биллингсли заявил «о весьма разумном» предложении Вашингтона к Москве относительно продления ДСНВ.

Представитель Белого дома при этом указал, что в случае отказа России принять текущие условия, после переизбрания Трампа «плата за вход» повысится. В российском МИД в ответ на это заявление сказали, что шансы продлить соглашение минимальны, если США не откажутся от ультимативных предложений.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал предположение, что американское предложение носит внутренний электоральный характер.

«Ясно, что это предвыборная штучка Трампа, чтобы показать, что он на правильном пути, пути разоружения и снижения ядерной опасности», — сказал сенатор в беседе с RT.

Он также поставил под сомнение искренность Вашингтона в этой ситуации.