В МИД России прокомментировали планы по милитаризации космоса

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Замглавы российского МИД Сергей Вершинин прокомментировал планы по милитаризации космоса.
В МИД России прокомментировали планы по милитаризации космоса
  • globallookpress.com

«Видели мы и слышали заявления, к сожалению, американских представителей и их союзников о том, что они хотели бы что-то сделать с точки зрения военного использования космоса», — цитирует РИА Новости Вершинина.

Он отметил, что российская сторона считает необходимым «такой документ, который давал бы... международные юридические гарантии невывода оружия любого вида на орбиту».

«В этой связи мы предлагаем использовать то, что мы делали раньше. Не первый раз мы встречаемся с этим вопросом. Мы по-прежнему намерены обсуждать это серьёзно в Женеве», — добавил дипломат.

В июне заместитель помощника главы Пентагона Стивен Китэй заявил, что Соединённые Штаты разработали стратегию обороны в космосе.

В августе замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что разногласия между Россией и США по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными.

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