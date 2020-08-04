Рябков назвал существенными разногласия между Россией и США по космосу

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что разногласия между Россией и США по вопросу неразмещения оружия в космосе остаются существенными, передаёт ТАСС.
Рябков назвал существенными разногласия между Россией и США по космосу
  • РИА Новости

Он отметил, что «разногласия по данной теме сохраняются, они существенные»

«Но мы даём американцам разъяснения по различным аспектам нашего предложения», — заявил дипломат.

Он выразил уверенность, что «всё же лучше договариваться, чем идти по пути неконтролируемого наращивания военных потенциалов, в том числе в этой сфере».

Рябков сообщил, что, если у американцев «проявится политическая воля», Россия готова продолжить диалог.

«До сих пор диалог не получался, это был просто обмен аргументами и контраргументами без выхода на какую-то траекторию сближения подходов. Но будем продолжать усилия, это небезнадёжный процесс», — добавил он.

В июне заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

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