В «Роскосмосе» выступили против гонки вооружений в космосе

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Заместитель гендиректора «Роскосмоса» Сергей Савельев заявил, что российская сторона выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
В «Роскосмосе» выступили против гонки вооружений в космосе
  • AFP
  • © Joel KOWSKY

«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве», — сказал он.

По словам Савельева, Россия готова к наращиванию всеобъемлющего партнёрства с США по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космоса.

Он добавил, что российская сторона исходит из принципа взаимности и равноправия.

Савельев также заявил, что милитаризация космоса со стороны США с последующим выходом на главенствующие роли может нарушить и без того хрупкую конструкцию российско-американских отношений в этой сфере.

Ранее в «Роскосмосе» рассказали о планах по испытанию двух новых ракет в 2020 году, а также по возобновлению программы по освоению Луны в 2021 году.

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