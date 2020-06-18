В «Роскосмосе» выступили против гонки вооружений в космосе
- AFP
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«Мы последовательно выступаем на всех возможных и доступных переговорных площадках, к которым относится, в частности, Конференция по разоружению, за то, чтобы принять резолюцию о предотвращении гонки вооружения в космическом пространстве», — сказал он.
По словам Савельева, Россия готова к наращиванию всеобъемлющего партнёрства с США по самому широкому спектру вопросов в сфере освоения космоса.
Он добавил, что российская сторона исходит из принципа взаимности и равноправия.
Савельев также заявил, что милитаризация космоса со стороны США с последующим выходом на главенствующие роли может нарушить и без того хрупкую конструкцию российско-американских отношений в этой сфере.
Ранее в «Роскосмосе» рассказали о планах по испытанию двух новых ракет в 2020 году, а также по возобновлению программы по освоению Луны в 2021 году.