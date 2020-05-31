«Роскосмос» намерен провести испытания двух новых ракет в 2020 году

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Госкорпорация «Роскосмос» рассказала о планах по испытанию двух новых ракет в 2020 году, а также возобновлению программы по освоению Луны в 2021 году.
«Роскосмос» намерен провести испытания двух новых ракет в 2020 году
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Но и мы на месте стоять не собираемся. Уже в этом году проведём испытания двух новых ракет, а в следующем — возобновляем нашу лунную программу», — говорится в сообщении главы пресс-службы «Роскосмоса» Владимира Устименко.

Ранее исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Герой России Сергей Крикалёв назвал запуск американского корабля Crew Dragon новым этапом в мировой космической программе.

30 мая компания SpaceX и NASA осуществили запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 

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