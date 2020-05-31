В «Роскосмосе» поприветствовали запуск Crew Dragon

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Исполнительный директор госкорпорации «Роскосмос» Герой России Сергей Крикалёв заявил, что запуск корабля Crew Dragon знаменует новый этап в мировой космической программе.

«Сейчас важный и ответственный вариант, когда люди полетели на новом корабле, и это открывает новый этап в пилотируемой программе — мировой космической программе», — заявил Крикалёв на видео, размещённом в Twitter «Роскосмоса».

Он отметил, что ранее подобный корабль летал только в беспилотном варианте.

Крикалёв также добавил, что, по его мнению, успех этой миссии даст дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе.

Ранее стало известно, что компания SpaceX и NASA осуществили запуск ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблём Crew Dragon к Международной космической станции. 

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