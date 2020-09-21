Рябков прокомментировал заявления Биллингсли по ДСНВ

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал заявление спецпредставителя американского президента по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли по договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Рябков прокомментировал заявления Биллингсли по ДСНВ
  • РИА Новости

«Попытки Биллингсли надавить, указывая, что цена продления ДСНВ для России возрастёт, как он это сформулировал: после истечения нынешнего срока договор не будет продлён и так далее — это всё ультимативные приёмы, которые только уменьшают шансы на какую бы то ни было договорённость. Мы не можем в таком жанре разговаривать», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Биллингсли заявил, что России было предложено подготовить меморандум по вооружениям, который не требует ратификации, а в дальнейшем приведёт к рамочной концепции и полноценному многостороннему договору.

По словам Биллингсли, будущий договор должен стать многосторонним и предполагать участие Китая.

Он также отметил, что, если такое соглашение на уровне президентов будет достигнуто, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений будет продлён на срок менее пяти лет.

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